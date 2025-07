Última hora dels embassaments catalans: El pantà de Sau, a contracorrent

per Iker Silvosa

La calor de mitjan juliol ha tornat a imposar la seva lògica sobre els embassaments catalans, que reprenen la tendència descendent després del parèntesi que van suposar les pluges i la DANA de la setmana passada. Les dades oficials d'aquest diumenge situen la capacitat total de les conques internes al 77,69%, confirmant una pèrdua diària de 0,15 punts percentuals i una nova baixada a la majoria d'embassaments del sistema. Tanmateix, en aquest context de retrocessos generalitzats, hi ha un nom propi que va clarament a contracorrent: el pantà de Sau.

Mentre gairebé tots els grans embassaments catalans han iniciat el descens habitual d'aquesta època, Sau registra avui una pujada de 0,17 punts, consolidant una recuperació que ja havia sorprès en dies anteriors. Aquest comportament és especialment rellevant si es té en compte que Sau sol ser un dels primers a acusar l'estrès hídric de l'estiu, i, tanmateix, ara suma diversos dies de creixement i se situa al 63,98% de la seva capacitat, un valor molt superior al dels estius recents.

Lògic i controlat descens a la resta

A la resta del sistema, la dinàmica és l'habitual de l'estiu mediterrani. La Baells, que venia marcant estabilitat durant setmanes, protagonitza avui una de les baixades més notables, perdent gairebé set dècimes i quedant-se al 90,25%. Susqueda també cedeix amb força i se situa al 84,63%, mentre que Riudecanyes—sempre vulnerable en períodes secs—perd més de mig punt i torna a acostar-se a xifres preocupants per a l'agricultura del Baix Camp.

| Gencat

Darnius Boadella, Sant Ponç i Siurana mostren baixades suaus, mentre que la Llosa del Cavall resisteix amb una estabilitat pràcticament absoluta (+0,01). Foix, per la seva banda, baixa lleument però es manté per sobre del 100%, consolidant l'excepcionalitat viscuda després de la DANA i el recent episodi d'ompliment extraordinari.

La fotografia d'avui és la d'un sistema que, després d'aprofitar l'impuls de les pluges, torna a enfrontar-se al desgast inevitable de la calor i el consum intens. Tot i que els descensos són suaus i els nivells continuen molt per sobre dels mínims històrics dels darrers anys, el missatge continua sent clar: l'estiu és sempre el gran repte per a la gestió hídrica a Catalunya i exigeix mantenir la vigilància i l'eficiència en l'ús de l'aigua.

En aquest escenari d'ajust generalitzat, Sau marca la diferència i ofereix una nota d'optimisme, demostrant que la meteorologia i la gestió poden canviar les tornes, encara que sigui de manera puntual, fins i tot en els mesos més exigents de l'any.