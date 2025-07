El Meteocat confirma quan baixarà la temperatura i tornarà la pluja

per Iker Silvosa

L'estiu avança a Catalunya amb un ritme marcat per contrastos tèrmics, nits càlides i cels majoritàriament serens, tot i que l'atmosfera comença a insinuar que el temps podria donar-nos alguna sorpresa a mitja setmana. Molts ja s'han habituat a jornades llargues de calor, terrasses plenes i activitats a l'aire lliure, però els meteoròlegs no perden de vista una evolució que convida a estar atents als pròxims dies.

La setmana comença sota el domini d'un ambient clarament anticiclònic, cosa que es tradueix en la presència de cels pràcticament serens i un sol que continuarà cremant a la major part del territori. El Meteocat ha confirmat que tant dilluns com dimarts, la bonança meteorològica serà la nota dominant. Les temperatures màximes continuaran sent elevades a moltes comarques, i es manté la sensació de calor estiuenca, tot i una advertència molt concreta per a la costa.

Aquesta nit, les comarques del litoral barceloní i tarragoní estan sota alerta per calor nocturna, un fenomen que pot dificultar el descans, sobretot als nuclis urbans on l'asfalt i l'acumulació de calor durant el dia potencien l'efecte de l'“illa de calor urbana”. Es preveuen mínimes elevades, que en alguns punts podrien no baixar dels 24-25 °C, especialment a Barcelona, Tarragona i rodalia. És un fenomen típic en episodis d'estabilitat i vent fluix, que ajuda a retenir la calor a la superfície durant la nit.

| Canva

A la resta de Catalunya, el panorama serà igualment assolellat, tot i que no es descarta que al nord del país, sobretot al Pirineu i algunes zones de la Garrotxa o el Ripollès, puguin aparèixer ruixats aïllats de caràcter feble o moderat, sense més transcendència però sí prou per refrescar localment l'ambient i trencar la monotonia del cel serè.

Arriba el respir tèrmic i la possible inestabilització: atents al dimecres

El Meteocat anticipa un canvi de tendència a partir de dimecres. Tot i que dilluns i dimarts es mantindran els valors alts de temperatura i cels assolellats, el model de previsió apunta a una lleugera baixada tèrmica que començarà a notar-se des de mitja setmana. Aquesta refrescada serà progressiva i afectarà especialment les temperatures màximes, que retrocediran entre 2 i 4 graus a bona part de l'interior i el litoral, retornant un cert alleujament a qui ha patit les nits més caloroses.

Però l'element més destacat és la possible inestabilització atmosfèrica prevista per dimecres. A partir d'aquell dia, el pas d'una vaguada en nivells alts podria generar el desenvolupament de nuvolositat més compacta i obrir la porta a precipitacions, inicialment febles i disperses, però que en algunes zones podrien ser més notables. La previsió assenyala que serà a l'extrem nord i nord-est on existeix més probabilitat de pluja, tot i que l'avanç dels sistemes nuvolosos podria deixar algun ruixat puntual en altres àrees.

L'anticicló, dominant fins ara, començarà a cedir terreny davant l'arribada d'aire més fresc i humit. Així, les primeres precipitacions podrien presentar-se al Pirineu i el Prepirineu, estenent-se puntualment a comarques properes si es confirmen els moviments previstos a l'atmosfera. Tot i que no s'esperen grans temporals, aquest canvi suposa un gir respecte a l'ambient sec i calorós dels dies anteriors.