Desastre total a la Selectivitat: Pitjors notes en Català i Castellà en molts anys

La nota mitjana de llengua catalana a les PAU (Proves d'Accés a la Universitat) ha estat d'un 6,3, la xifra més baixa des de 2016, quan va ser de 6,19. El descens és de tres dècimes respecte a l'any passat i queda lluny del 7,08 assolit pels alumnes fa tres anys. La puntuació en llengua castellana també ha baixat, ja que, amb un 6,4, se situa al nivell més baix des de 2018. Els estudiants han tret mig punt menys que l'any passat en aquesta matèria, i un punt menys que fa dos anys.

Les qualificacions en anglès també han baixat (6,82), tocant fons des de 2020. Això suposa una baixada de tres dècimes respecte a l'any passat i de set respecte a 2022. Aquell any, en matemàtiques es va registrar un 6,12 de mitjana, igual que aquest mes de juny, un resultat millor que el de 2023 i que el suspens obtingut el 2024.

En les assignatures troncals, els alumnes han obtingut un 6,95 de mitjana en història –el pitjor registre des de 2022– i un 6,89 en història de la filosofia, per sota del resultat de 2024 però superant el de 2023. Els estudiants havien de triar entre presentar-se a una o altra matèria. La gran majoria va triar anglès com a llengua estrangera, però els qui van optar per francès (7,43), alemany (7,74) o italià (7,35) van aprovar de mitjana de manera folgada.

| Canva

Entre les matèries de modalitat, les matemàtiques aplicades a les ciències socials va ser la més popular i la que ha registrat la nota més baixa de tota la selectivitat (5,08), pràcticament un punt i mig menys que el 2024. Aquest any, les 35 matèries de les PAU han obtingut més d'un cinc de mitjana, a diferència de l'any passat, quan els estudiants, com dèiem, van suspendre matemàtiques (4,88), amb un resultat significativament inferior al d'enguany (6,12).

La majoria d'assignatures de modalitat es mouen entre el 6 i el 7, com biologia (6,23), empresa (6,88), geografia (6,00), química (6,38) i física (6,04), així com tecnologia i enginyeria (6,82). Altres no han arribat al 6, com llatí (5,68). Entre totes les matèries, història de la música i la dansa és la que ha obtingut una millor puntuació (8,07), tot i que només s'hi van examinar 88 alumnes.

Mig miler d'excel·lents

Les dades, publicades aquest dimecres pel Departament de Recerca i Universitats, reflecteixen que un 94,97% dels alumnes han aprovat la selectivitat, el percentatge més baix des de 2020, quan van superar les PAU el 94,5% dels presentats segons les xifres del dia de publicació de les notes. En canvi, amb la informació final publicada per la conselleria, el percentatge d'enguany seria el més baix des de 2010, quan va ser del 94,94%.

La nota mitjana general és de 6,4, la més baixa des de 2017, quan va ser de 6,43, segons les dades ofertes el dia en què els joves van poder consultar les notes. Això sí, or no està clar que no és, però tampoc és brutícia tot el que llueix. També hi ha notícies positives. I és que dels més de 32.000 aprovats, 60 han obtingut entre un 9,5 i un 10 i altres 444 s'han situat entre el 9 i el 9,5. Així, els 504 alumnes que han tret més d'un 9 rebran la distinció de les PAU per haver superat les proves amb una qualificació d'excel·lent.

Més aprovats entre els centres concertats i privats

D'altra banda, entre els alumnes de les PAU procedents de batxillerat, que són la pràctica totalitat, un 95,77% ha aprovat, però hi ha una diferència d'un punt i mig segons el tipus de centre. Als públics, el 95,22% ha aprovat –amb una nota de 6,36–, mentre que als concertats i privats el percentatge d'aprovats puja al 96,68%, amb una qualificació mitjana de 6,6.

El Pla de l'Estany i la Ribera d'Ebre, les comarques amb millors notes

Per comarques, totes les que compten amb més d'un centre superen el 6 de nota mitjana. La Segarra és la que aconsegueix aquesta puntuació de manera més ajustada (6,03), seguida de la Noguera (6,11) i el Pla d'Urgell (6,19). A l'altre extrem, els estudiants del Pla de l'Estany han aprovat amb una mitjana de 6,87, encapçalant el rànquing comarcal, i els de la Ribera d'Ebre han arribat al 6,78. Els examinats del Barcelonès, els més nombrosos, han obtingut un 6,49, lleugerament per sobre de la mitjana.