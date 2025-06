Gir de 180 graus amb el pantà de Sau: Bones notícies als embassaments catalans

L'estat dels embassaments a Catalunya és, a dia d'avui, el reflex d'una primavera excepcionalment favorable després de mesos d'incertesa hídrica. L'arribada de la calor comença a deixar la seva empremta a la majoria dels pantans, marcant l'inici de la fase estival en la gestió de l'aigua. Tanmateix, enmig d'aquest escenari de descensos suaus i previsibles, sorgeix una dada que trenca la tendència i porta optimisme renovat: el pantà de Sau protagonitza el gran gir de la jornada.

Estat actual: estabilitat general i petites baixades després del primer cop de calor

Les dades oficials publicades aquest dilluns 9 de juny per l'Agència Catalana de l'Aigua confirmen la robustesa del sistema hídric català. El percentatge d'ompliment de les conques internes se situa en el 81,64%, pràcticament idèntic al registrat ahir (81,65%). Tot i que el valor global és només una centèsima inferior, el matís clau és la consolidació de reserves en màxims per a aquesta època de l'any. Fa just un any, el sistema es trobava per sota del 33%, cosa que evidencia la magnitud de la recuperació.

El concepte de capacitat hídrica—el volum d'aigua emmagatzemada respecte al màxim possible—és essencial per comprendre la salut real dels embassaments catalans. Aquest indicador mostra, actualment, una imatge d'equilibri: la majoria d'embassaments ha iniciat lleus descensos, associats a l'augment de temperatures, l'evaporació i la major demanda d'aigua típica del juny.

Sau trenca la tendència: l'excepció positiva del sistema

Enmig d'aquest panorama general de petites baixades, l'embassament de Sau emergeix com el gran protagonista del dia. Mentre Susqueda, la Baells, Foix, Sant Ponç o Darnius Boadella han registrat lleugers descensos, Sau sorprèn amb una pujada notable de 0,43 punts percentuals respecte a la jornada anterior, assolint el 65,15% d'ompliment. Aquesta evolució contrasta amb la tònica habitual per aquestes dates, quan Sau sol ser un dels embassaments més damnificats per l'arribada de la calor.

Això sí, tot i que el de Sau sigui l'únic el valor percentual del qual ha augmentat respecte a ahir, no ens trobem en una situació gens preocupant. Catalunya pot estar tranquil·la. Estar en xifres superiors al 86% en ple mes de juny és una gran notícia per al futur. Aquest estiu, a diferència de l'anterior, no caldrà la implantació de tantes mesures contra la sequera.

Sigui com sigui, és fonamental mantenir-se alerta a l'evolució de la situació i no abaixar la guàrdia. En un any hem crescut considerablement, però en qualsevol moment la tendència pot tornar a la decadència i cal estar preparats per quan això passi.