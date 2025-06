Adeu a la calor, el Meteocat avisa: 7 comarques en alerta per pluges intenses dimarts

per Iker Silvosa

Hi ha dies en què l'atmosfera s'encarrega de recordar-nos com de canviant pot ser el temps a Catalunya. Després de jornades marcades per una calor gairebé estiuenca i cels serens, la meteorologia torna a canviar les regles del joc i ens situa davant d'un escenari d'inestabilitat que impactarà especialment en diverses comarques del nord-est. L'arribada de núvols, la presència d'aire humit i la previsió de ruixats intensos obliguen a mirar amb atenció els mapes i seguir de prop els avisos oficials.

Pluges intenses i tempestes: l'alerta del Meteocat se centra al nord-est de Catalunya

De cara a la jornada de dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, que afecta especialment set comarques: Selva, Garrotxa, Ripollès, Osona, Moianès, Lluçanès i Berguedà. En aquestes zones, s'esperen precipitacions localment intenses, amb acumulacions que poden superar els 20 mm en només 30 minuts. Aquest llindar és especialment significatiu, ja que pot traduir-se en problemes puntuals a carreteres, zones urbanes i àrees de muntanya.

La previsió marca un grau de perill moderat (2/6), tot i que les tempestes previstes poden venir acompanyades de calamarsa. Aquest fenomen no només genera un impacte visual i acústic cridaner, sinó que pot causar danys en conreus i vehicles, així com dificultats puntuals en la circulació. La formació d'aquestes tempestes anirà associada a l'evolució dels núvols convectius que creixeran a partir del migdia, especialment al Pirineu i Prepirineu, on el cel quedarà molt ennuvolat o cobert a les hores centrals i finals del dia.

| NUPEC

Evolució horària: quan i on s'esperen els ruixats més intensos

L'evolució de dimarts es presenta dinàmica i plena de matisos. El dia començarà amb cels poc ennuvolats, dominats pel pas de bandes de núvols alts i alguns intervals de núvols mitjans durant la matinada. Al litoral sud, no es descarta la presència de boires baixes fins a primera hora. Tanmateix, el protagonisme meteorològic arribarà a partir del migdia, moment en què els núvols d'evolució creixeran ràpidament a les zones muntanyoses del nord-est.

A partir d'aquest moment, les precipitacions guanyaran protagonisme, essent disperses al principi però més freqüents i intenses a les comarques en alerta. La situació es complicarà sobretot entre les 14:00 i les 20:00 hores, franja horària en què el Meteocat situa la major probabilitat de ruixats intensos. No només s'espera pluja, sinó també la possibilitat de tempestes elèctriques, ràfegues de vent fortes i fins i tot calamarsa en àrees puntuals. Durant la tarda i cap al final del dia, alguns d'aquests núvols tempestuosos podran desplaçar-se des d'Aragó i arribar també al terç sud del país.

L'arribada de la inestabilitat no implica, però, un descens immediat de les temperatures. Al contrari, dimarts vindrà acompanyat d'una mínima una mica més alta i una màxima que pujarà de manera lleugera a moderada a tot el territori. Els valors més elevats es registraran a les comarques de Ponent, on els termòmetres podran acostar-se i fins i tot assolir els 38 °C. Aquesta combinació de calor i humitat afavoreix la formació de tempestes, un clàssic de la meteorologia d'estiu a Catalunya.

A la tarda, la sensació de xafogor i el contrast tèrmic entre les zones assolellades i aquelles afectades per les tempestes seran especialment notables. A les comarques en alerta, després del pas dels ruixats, s'espera un descens brusc de la temperatura i una major sensació de frescor, en clar contrast amb les hores prèvies.