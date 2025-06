Canvi de tendència als embassaments catalans: La calor comença a fer efecte, calma

A Catalunya, l'estat dels embassaments ha estat en els últims mesos una de les principals preocupacions de la ciutadania, l'administració i el sector agrícola. El record dels pitjors moments de sequera encara és molt present, però aquest mes de juny ha començat amb una situació excepcionalment positiva a les reserves hídriques. Tanmateix, l'avanç de l'estiu i l'arribada de temperatures més altes han començat a marcar un canvi de tendència. Significa això un nou gir en l'equilibri hídric de la regió?

Les dades oficials publicades avui, diumenge 8 de juny, per l'Agència Catalana de l'Aigua mostren una fotografia curiosa de l'estat dels embassaments a Catalunya. El percentatge d'ompliment global de les conques internes puja lleugerament fins al 81,65%, davant del 81,62% registrat ahir. A primer cop d'ull, la xifra podria convidar a l'optimisme: el sistema continua consolidant valors excepcionals, en contrast radical amb la situació crítica viscuda fa un any.

Tanmateix, una anàlisi embassament per embassament revela un matís important: la majoria dels grans embassaments ja han iniciat el descens de capacitat, un senyal inequívoc que la calor i la major demanda d'aigua comencen a fer-se sentir. Es tracta d'un fenomen estacional perfectament conegut en climatologia, ja que en aquestes dates, la combinació d'evaporació, reg i consum urbà sol provocar baixades generalitzades en els nivells dels pantans.

| ACN

Embassaments destacats: la majoria inicia el descens, però Sau resisteix

L'embassament de Susqueda, autèntic termòmetre hídric de la conca del Ter i clau per a l'àrea metropolitana de Barcelona, baixa avui lleugerament fins al 90,93% (davant del 91,02% d'ahir). És un retrocés mínim, però posa fi a una ratxa de pujades continuades. Una cosa semblant passa a la Baells, que se situa al 97,12%, tot just una dècima menys que ahir, o a Sant Ponç i Foix, que també mostren petites caigudes, encara que continuen per sobre del 90%.

L'excepció la marca l'embassament de Sau, que contra la tendència general puja fins al 64,72% (+0,29 punts respecte d'ahir). Aquest comportament resulta especialment rellevant perquè trenca la lògica habitual del mes de juny, quan el nivell de Sau sol baixar. L'explicació podria estar en aportacions puntuals recents o en una gestió específica del cabal, però en qualsevol cas, Sau es consolida com un dels embassaments amb millor evolució de la temporada.

A la resta del sistema, Darnius Boadella, la Llosa del Cavall, Siurana i Riudecanyes mantenen valors estables o amb lleus descensos, confirmant que el cicle d'acumulació massiva de les últimes setmanes ha tocat sostre i comença a invertir-se, encara que de manera molt suau.

La calor de juny accelera l'evaporació i eleva el consum d'aigua, tant per a ús domèstic com agrícola. És en aquest context on es comença a notar l'“efecte estiu” sobre els embassaments catalans. No obstant això, és fonamental remarcar que el sistema es troba en una posició envejable si es compara amb les mitjanes històriques per a aquestes dates. N'hi ha prou de recordar que fa exactament un any, l'ompliment global tot just arribava al 32%, i la mitjana dels últims cinc anys en aquesta mateixa setmana se situa al 60%.