Gir de 180 graus en l'OPA del BBVA al Banc Sabadell: Les noves condicions

per Mireia Puig

El Govern espanyol autoritzarà el procés de concentració bancària entre el BBVA i el Banc Sabadell si mantenen la personalitat jurídica i patrimoni separats i autonomia de gestió durant almenys tres anys, ampliables a dos anys més, segons ha explicat aquest dimarts el ministre d'Economia Carlos Cuerpo a la reunió posterior al Consell de Ministres.

Cuerpo ha detallat que aquesta decisió està fonamentada en cinc criteris d'interès general, més enllà de la defensa de la competència, com per exemple la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social i les fundacions o la protecció de les plantilles. En aquest sentit, el ministre ha explicat que els dos bancs no podran dur a terme processos de reestructuració relacionats amb l'opa.

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha detallat, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que el període de tres anys en què les dues entitats han d'operar per separat és prorrogable a dos anys.

| ACN

Per això, el Govern espanyol ha establert que tant el BBVA com el Banc Sabadell hagin d'elaborar un informe amb una antelació d'entre dos i sis mesos a aquests tres anys, un informe sobre la situació de cada entitat i que inclogui el model de gestió autònoma que s'ha dut a terme i com s'ha contribuït als criteris d'interès general.

Més condicions

Així mateix, les dues entitats hauran de publicar a la seva pàgina web un pla estructural a llarg termini que detalli la seva estratègia corporativa i com abordaran aquests criteris. En funció del contingut d'aquests informes, el Govern espanyol podrà ampliar, si ho considera, en dos anys més les condicions anunciades aquest dimarts. Transcorregut aquest màxim de cinc anys, el BBVA estarà “habilitat” per sol·licitar la fusió un cop hagi complert les condicions.

Cuerpo ha explicat que els criteris generals sobre els quals les dues entitats hauran de respectar l'autonomia de gestió de la seva activitat són que es garanteixi un manteniment adequat dels objectius de la regulació sectorial vinculada al suport al creixement i a l'activitat empresarial; que es respectin els llocs de treball; la cohesió territorial; el manteniment dels objectius de política social en relació amb l'obra social de les fundacions, l'habitatge assequible i la protecció del consumidor i la promoció de la I+D tecnològica.

El Govern espanyol ha defensat que aquests criteris, que són diferents dels de la competència, encaixen a la Constitució espanyola i compten amb l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE).

| XCatalunya, BBVA, voyagerix

En tot cas, Cuerpo ha negat que sigui “un obstacle” perquè l'opa pugui continuar avançant i ha defensat que les condicions del Govern espanyol són “proporcionades i equilibrades”.

Encara sobre l'autonomia de la gestió de Banc Sabadell, Cuerpo ha dit que les dues entitats han de tenir com a objectiu “maximitzar el seu valor de manera independent” i mantenir aspectes com la “riquesa d'especialització” de cadascuna d'elles, l'especialització i la vinculació amb els clients i especialment amb les pimes, o la proximitat territorial.

D'altra banda, segons el ministre, l'autonomia dels dos bancs no “estarà renyida” amb el dret del BBVA a nomenar els consellers del Banc Sabadell. “Hauran de continuar actuant de bona fe i en el millor interès de l'entitat de la qual són consellers, és a dir, maximitzant el valor de cadascuna de les entitats per separat”, ha insistit.