Última hora dels embassaments catalans: La Baells marca la diferència

L'estiu s'ha instal·lat amb força a Catalunya i els efectes ja es deixen notar de manera clara en el sistema d'embassaments de la conca interna. Després de diversos dies consecutius de temperatures màximes i d'una tendència a la baixa accelerada per l'evaporació i l'augment del consum, la xarxa hídrica catalana continua mostrant una notable solidesa. Tanmateix, avui destaca especialment el paper de l'embassament de La Baells, que s'ha convertit en l'excepció dins del sistema: és l'únic pantà que supera encara la barrera simbòlica del 90% de la seva capacitat, mentre la resta s'acosta progressivament als nivells típics de l'estiu.

Les dades oficials publicades aquest dilluns confirmen que les reserves hídriques de les conques internes catalanes han descendit fins al 80,18%. Es tracta d'una nova baixada de 0,15 punts percentuals respecte al dia anterior, seguint una tendència que, tot i que pronunciada en termes setmanals, no és motiu d'alarma, sinó la conseqüència lògica de l'avanç de l'estiu i de l'estrès tèrmic dels darrers dies. En comparació amb fa una setmana, el descens ja supera el punt percentual, encadenant així una de les seqüències més llargues de pèrdues diàries en el que portem de 2025.

El protagonisme absolut avui és per a La Baells, que manté una xifra d'ompliment del 94,86%. Aquesta dada és especialment rellevant perquè, malgrat la calor i la demanda, La Baells resisteix per sobre del llindar del 90%, situant-se com el gran “coixí” hídric de la conca interna catalana. Aquest embassament, situat al Berguedà i fonamental per a l'abastament de la conurbació de Barcelona i de l'àrea central, és exemple de resiliència i de bona gestió de les aportacions durant la primavera. La seva estabilitat permet afrontar l'estiu amb garanties en una de les zones amb més pressió demogràfica del país.

Xifres positives tot i la calor

La resta d'embassaments mostren el comportament propi d'aquest període. Susqueda baixa lleugerament i se situa al 89,06%, cedint a poc a poc després d'aguantar durant setmanes al voltant del 90%. Sant Ponç marca avui un 88,64%, mentre que Foix baixa fins al 85,71%. L'emblemàtic embassament de Sau, referència del Ter, es queda al 63,91%. La Llosa del Cavall manté una xifra molt estable del 80,11%, mentre que Darnius Boadella baixa lleugerament al 72,42%. A l'extrem oposat continuen Riudecanyes (58,06%) i Siurana (25,53%), els més castigats i dependents de les precipitacions o d'episodis de pluges puntuals.

Si es compara embassament per embassament amb les dades d'ahir, no hi ha grans pujades a destacar; la tònica dominant és la pèrdua gradual, amb variacions molt contingudes, però homogènies en gairebé tot el sistema. La persistència de la calor i l'absència de pluges significatives expliquen aquesta dinàmica descendent. Només en alguns punts concrets s'aprecia una certa ralentització de la caiguda, però en cap cas s'observa una recuperació rellevant.