Anunci urgent del Meteocat: 8 comarques afectades per pluges intenses

per Mireia Puig

El cel sobre Catalunya es prepara per a una tarda que promet estar marcada per la intensitat. Les darreres anàlisis de les previsions meteorològiques apunten a un canvi significatiu en les condicions atmosfèriques, que, si bé són habituals en aquesta època de l'any, requereixen una atenció especial per part de la població. L'atmosfera es carrega, i amb ella, l'expectativa d'un fenomen que concentrarà la seva força en punts molt concrets del nostre territori.

Avís urgent

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís urgent que posa el focus en la possibilitat de pluges intenses durant la tarda d'aquest dimarts, 24 de juny de 2025. Segons la informació proporcionada, el període de major risc s'establirà entre les 14:00 i les 20:00 hores (horari local, CEST).

Durant aquestes sis hores, existeix una alta probabilitat que la precipitació superi els 20 mil·límetres en només 30 minuts, un volum considerable que pot generar complicacions en àrees urbanes i rurals.

| XCatalunya, mick1980, IPGGutenbergUKLtd

El nivell de perill màxim establert per Meteocat és d'1 sobre 6, cosa que es classifica com a "Perill Moderat". Aquesta categoria indica que, si bé l'esdeveniment no es considera de gravetat extrema generalitzada, sí que presenta un risc significatiu a les zones directament afectades. És crucial entendre que aquest tipus de fenòmens, encara que localitzats, poden tenir un impacte important en la vida quotidiana i la infraestructura.

Comarques afectades

L'avís de Meteocat assenyala que fins a vuit comarques catalanes es troben en el punt de mira d'aquest episodi de precipitacions intenses. En concret, afectarà el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, la Garrotxa i Osona.

Si bé el fenomen s'ha catalogat com de distribució "local", les zones afectades abasten una franja que s'estén de manera discontínua pel centre i nord-est de la regió, segons la cartografia facilitada pel servei meteorològic. És en aquestes àrees on els xàfecs es manifestaran amb més força, superant el llindar dels 20 mm/30 minuts.

Aquest tipus de pluges sol anar acompanyat de fenòmens atmosfèrics addicionals, cosa que incrementa el seu potencial d'impacte. Meteocat adverteix que els ruixats podrien venir acompanyats localment de tempestes elèctriques, així com de la caiguda de calamarsa o pedra. La combinació de pluja intensa, activitat elèctrica i possible calamarsa fa que sigui fonamental extremar les precaucions a les comarques designades.

Els experts subratllen que la naturalesa d'aquests fenòmens és sovint imprevisible en la seva localització exacta, per la qual cosa es recomana als residents de les àrees properes a les zones d'alerta mantenir-se informats a través dels canals oficials. La ràpida evolució de les cèl·lules tempestuoses pot provocar que, en qüestió de minuts, una zona que semblava segura es vegi afectada per una descàrrega d'aigua considerable.

Mesures de prevenció

Davant aquest pronòstic de pluja intensa i fenòmens associats, es fa una crida a la prudència i a l'adopció de mesures preventives. Es recomana als ciutadans de les comarques afectades, o a qui tingui previst desplaçar-s'hi, estar atents als butlletins meteorològics oficials i a les indicacions de Protecció Civil.

| Getty Images, Alain36

És aconsellable evitar els desplaçaments innecessaris durant les hores centrals de l'avís (14:00 a 20:00 h). Si és indispensable conduir, es prega reduir la velocitat, mantenir una distància de seguretat prudent i encendre els llums.

En cas de tempesta, és fonamental buscar refugi en un lloc segur i evitar romandre sota arbres o a prop d'estructures que puguin atreure llamps. La neteja de desaigües i clavegueres en habitatges i propietats també pot contribuir a minimitzar els efectes de les precipitacions. La col·laboració ciutadana i l'anticipació són clau per afrontar amb seguretat aquest episodi meteorològic.