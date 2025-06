Gir de 180 graus en l'estat dels embassaments: Espanya enveja Catalunya

El panorama hídric a Espanya ha patit un notable revés durant l'última setmana, amb una reducció significativa de les reserves d'aigua a la majoria de les conques hidrogràfiques. En canvi, Catalunya s'ha convertit en una excepció positiva, amb els seus embassaments no només resistint sinó augmentant lleugerament les seves reserves.

Segons les últimes dades publicades per Embalses.net aquest dimarts 3 de juny, els embassaments espanyols han perdut en total 374 hectòmetres cúbics en només set dies, situant-se actualment al 76,80 % de la seva capacitat total. Aquest descens es reflecteix clarament en algunes de les conques més importants, com el Duero, que ha baixat del 92,77 % al 92,17 %, o l'Ebre, que ha passat del 89,61 % al 88,55 %. També s'observen reduccions notables a les conques del Guadalquivir i del Guadiana, dues àrees sensibles en termes agrícoles.

En contrast, la conca interna de Catalunya és una de les poques que han mostrat una tendència a l'alça, passant del 81,24 % registrat la setmana passada a l'actual 81,83 %, un augment modest però significatiu en el context general negatiu a Espanya.

| Google Imagenes

Totes són alegries a Catalunya

Aquest creixement es veu reflectit en el detall dels embassaments catalans. Especialment destacable és l'embassament de Sau, que ha assolit un 64,96 % de capacitat, continuant la seva lenta però constant recuperació. També destaca l'embassament de Susqueda, molt a prop de superar el llindar psicològic del 90 %, fet que suposa un fort alleujament per a tota la regió del Ter-Llobregat, essencial per al subministrament hídric de bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona.

No obstant això, no tots els embassaments catalans presenten dades tan positives. Els embassaments del sud, com Siurana i Riudecanyes, mantenen xifres considerablement baixes, amb un 26,13 % i 61,12 % respectivament. Aquestes xifres reflecteixen encara vulnerabilitats importants en àrees concretes que requereixen atenció específica i mesures urgents per millorar la seva autosuficiència hídrica.

Comparant amb les dades d'ahir dilluns, els embassaments catalans han tingut petites variacions positives, amb un lleu increment general, passant del 81,01 % al 81,03 %. Això mostra una estabilització en els nivells, quelcom clau en vigílies de l'arribada dels mesos més secs de l'any.

Catalunya segueix mostrant una gestió hídrica que, tot i que pot millorar-se, demostra una capacitat de reacció efectiva després de les experiències negatives d'anys anteriors. El bon estat actual permet afrontar amb més tranquil·litat la temporada estival, tradicionalment marcada per un descens acusat en els nivells hídrics.