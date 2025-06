Perill, nova alerta del Meteocat per les pluges de dimecres: Tots els detalls

per Iker Silvosa

Catalunya viu dies de contrastos atmosfèrics. Després d'una ratxa de jornades relativament estables, la tensió torna a escalar entre qui observa el cel amb una certa preocupació. Els primers compassos del mes de juny ja porten senyals inequívocs que l'estiu meteorològic, almenys de moment, haurà d'esperar. Dimecres es presenta com una jornada de vigilància especial, amb la mirada posada al nord-est del territori, on els fenòmens meteorològics podrien transformar la tarda en un escenari inesperat per a molts catalans.

Intensificació de la inestabilitat: Què diu el Meteocat

La previsió meteorològica per a aquest dimecres 4 de juny no passa desapercebuda als informes oficials. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de situació meteorològica de perill per la intensitat de les pluges, que afectarà principalment comarques del nord-est i zones del Pirineu i Prepirineu. Segons els models i els mapes de risc publicats, l'alerta s'estén, especialment a partir del migdia, amb un seguiment especial de l'evolució durant la tarda.

L'avís especifica un límit representatiu superior a 20 mm de pluja en només 30 minuts, una intensitat que pot ocasionar complicacions tant en entorns urbans com rurals. El nivell de perill fixat per a Catalunya és d'1 sobre 6, una qualificació que, tot i indicar un risc baix-moderat, obliga a no abaixar la guàrdia, especialment en aquelles àrees històricament sensibles a les pluges torrencials i a les tempestes d'evolució ràpida.

| Meteocat

Comarques en el punt de mira: On plourà amb més força?

El Meteocat situa a l'epicentre de l'alerta cinc comarques del nord-est: Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Gironès. Aquestes zones, segons els mapes de distribució, podrien experimentar ruixats localment intensos, acompanyats ocasionalment de tempesta, calamarsa o fins i tot pedra, i ratxes de vent fortes. El fenomen serà, sobretot, de caràcter local, amb nuclis de precipitació que poden sorprendre per la seva virulència en curts espais de temps.

A més de les comarques en alerta màxima, s'esperen pluges —encara que menys intenses— en punts del Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Osona i Terra Alta. En aquests territoris, els ruixats seran generalment més febles o moderats i de distribució irregular, però no es descarta algun episodi puntual de més intensitat, especialment durant les hores centrals i la tarda.

Evolució de l'episodi: Quan i com arribaran les precipitacions

La jornada començarà amb la probabilitat de precipitacions disperses al nord-oest del país. Al llarg del matí, les pluges poden estendre's a altres àrees del terç nord i oest de Catalunya, encara que amb menor incidència. Serà a partir del migdia quan la situació adquireixi més rellevància, amb el desenvolupament de nuclis tempestuosos que s'intensificaran al Pirineu, Prepirineu i, especialment, al quadrant nord-est.

Durant la tarda, els ruixats podran ser puntualment forts, acumulant quantitats abundants en curts períodes, i no es descarta la presència de calamarsa o pedra. El fenomen estarà molt lligat a la irregularitat i distribució local, cosa que significa que, en qüestió de minuts, un municipi pot passar de la tranquil·litat a un episodi de precipitacions severes, mentre localitats properes amb prou feines noten el canvi.