Gir de 180 graus amb els embassaments: Bones notícies per als agricultors

Catalunya ha viscut en els últims mesos una transformació radical en la gestió dels seus recursos hídrics. Després de dos anys especialment durs marcats per la sequera, la primavera de 2025 ha portat una recuperació que comença a notar-se en la vida quotidiana i, molt especialment, en l'activitat agrícola. Avui, amb l'arribada de la calor i l'inici de la campanya de reg en comarques clau com el Baix Camp, l'optimisme torna a l'agenda hídrica catalana, tot i que no sense matisos ni reptes per davant.

Estat actual dels embassaments catalans: un descens controlat

A dia d'avui, dilluns 16 de juny, els embassaments de la conca interna de Catalunya presenten un nivell mitjà del 81,22% de la seva capacitat, una dada que, tot i que suposa un descens del 0,24% respecte a divendres, s'ha d'interpretar amb absoluta normalitat en aquest període. L'augment de temperatures, l'evaporació i l'increment del consum agrícola expliquen aquest petit retrocés, que no posa en qüestió l'excel·lent situació general de les reserves. N'hi ha prou de mirar enrere per valorar el canvi d'escenari: fa exactament un any, el nivell mitjà tot just superava el 35%, i molts embassaments rondaven mínims històrics.

Els principals embassaments catalans mantenen una posició de fortalesa. La Baells (96,36%), Sant Ponç (90,41%) i Foix (88,74%) continuen com els grans “coixins” d'aigua del sistema, mentre que Susqueda es manté en un sòlid 88,28%. L'embassament de Sau (67,38%) segueix molt per sobre dels valors crítics de l'estiu passat. Les úniques excepcions, per sota del 30%, són Siurana (25,87%) i, en menor mesura, Riudecanyes (60,66%), tot i que ambdós amb una certa tendència a l'estabilitat després de mesos de mínims.

| ACN

El retorn de l'aigua al camp: la gran notícia que els agricultors esperaven

La veritable novetat de la jornada arriba de la mà del pantà de Riudecanyes, on avui comença oficialment la campanya de reg després de tres anys de sequera extrema. Els agricultors del Baix Camp i part del Tarragonès poden tornar a regar gràcies a la millora de les reserves, tot i que no serà un reg complet: es comptarà amb el 42% de l'aigua d'una dotació normal. Així ho explicava a La Xarxa Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador i secretari de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes:

“El reg serà el mateix que l'últim que vam tenir el 2022, amb el 42% de l'aigua de la dotació d'un any normal. En principi beneficia el cultiu de l'avellaner i de l'olivera principalment. Ja veurem com van les coses, perquè aquests dos anys sense poder regar, el cultiu de l'avellaner ha patit molt i hi ha hagut molts camps que s'han acabat abandonant. I l'olivera no ha produït, però almenys l'arbre no s'ha mort. És gairebé com tornar a començar de nou. Tant de bo no tinguem cap incidència i que tot funcioni amb normalitat”.

Aquest inici de campanya és, per a molts agricultors, l'inici d'una nova etapa després de la supervivència. Els cultius d'avellaner i olivera seran els més beneficiats, si bé la manca d'aigua en els últims dos anys ha provocat l'abandonament de camps i la reducció dràstica de la producció. Per a l'olivera, almenys, s'ha salvat l'arbrat, cosa que permet ara reactivar el cicle productiu sempre que no hi hagi incidències greus durant l'estiu.

Perspectiva i reptes de cara a l'estiu

El descens de la capacitat hídrica d'aquest cap de setmana és perfectament lògic i no genera cap alarma: és el resultat directe de la calor i de la posada en marxa dels regs agrícoles, precisament quan més aigua necessita el camp. Tanmateix, el coixí de reserves acumulades durant la primavera permet a Catalunya encarar l'estiu en una posició molt més forta que en els últims anys, garantint el subministrament per al consum humà i per al sector agrari, tot i mantenir la prudència i la gestió eficient com a prioritats absolutes.