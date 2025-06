Confirmat Meteocat: Així continuarà fent calor els pròxims dies

La sensació d'estiu s'ha instal·lat amb força a Catalunya, i no sembla disposada a marxar aviat. Tot i que les darreres jornades ja han estat caloroses, els models meteorològics confirmen que el pitjor podria estar encara per arribar. L'estabilitat atmosfèrica i una massa d'aire càlid procedent del sud peninsular marcaran les pròximes hores amb un domini del sol i temperatures per sobre de la mitjana habitual per aquestes dates.

Persistència de l'anticicló i temperatures anòmales

Segons la previsió a mitjà termini del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els pròxims dies estaran dominats per un patró anticiclònic estable. Això implica cels majoritàriament serens o poc ennuvolats a tot el territori català, excepte per alguns intervals de nuvolositat que, en general, no alteraran el temps sec ni frenaran l'ascens tèrmic.

La situació sense canvis en la pressió atmosfèrica també provoca l'acumulació d'aire escalfat en superfície. Aquest fenomen, conegut com a estancament tèrmic, serà especialment notori a les comarques de Ponent, com el Segrià, on les temperatures podran superar els 38 o fins i tot 39 °C al llarg de dimarts i dimecres, segons els mapes proporcionats pel Meteocat.

| Canva

Pronòstic detallat: estabilitat i evolució diürna

Dimarts 17 de juny començarà amb cel serè a la majoria de comarques, tot i que la meitat sud de Catalunya presentarà alguns intervals de núvols alts durant el matí. A més, es formaran núvols baixos al litoral sud que podrien persistir fins al migdia i reaparèixer cap al vespre. En zones de muntanya del Prepirineu, especialment en àrees com el Berguedà o el Ripollès, s'espera una mica de nuvolositat d'evolució diürna sense més conseqüències.

Dimecres 18 seguirà la mateixa tònica general: cel serè a primeres hores i nuvolositat d'evolució a l'interior a partir del migdia, especialment al Pirineu oriental i el Prepirineu, on localment el cel podria quedar entre mig i molt ennuvolat per moments. Al litoral sud es tornaran a formar núvols baixos de matinada, però sense risc de precipitació.

Tots dos dies, les brises marines seran suaus i predominants a la tarda, especialment al litoral central i sud, mentre que a l'interior regnarà la calma atmosfèrica, reforçant la calor acumulada.

Ponent i el Segrià, zones crítiques per calor extrema

Tot i que tot el territori experimentarà temperatures elevades, les màximes més intenses es registraran a les comarques occidentals, especialment a Lleida i el Baix Segrià. Allà, els valors tèrmics superaran amb escreix els 35 °C, amb puntes que podrien arribar als 39 °C, en un episodi de calor inusualment intens per a mitjans de juny.

Les nits també seran càlides, amb mínimes que en alguns punts del litoral podrien no baixar dels 23 °C, generant un ambient tropical que dificultarà el descans.