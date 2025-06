Avís urgent per l’elevat risc d’incendi forestal: 5 localitats en alerta vermella

per Iker Silvosa

Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent intens han confluït en un còctel de risc extrem que manté en tensió diversos municipis del nord-est català. Les autoritats han emès un avís contundent que activa el nivell més alt del Pla Alfa, el protocol de prevenció d’incendis forestals a Catalunya. Cinc poblacions, totes elles de l’Alt Empordà, estan des d’aquest matí en nivell 3, una alerta vermella que comporta mesures especials i restriccions d’accés a l’entorn natural.

Emergència activa a l’Alt Empordà per risc extrem

L’avís ha estat publicat pels Agents Rurals aquest dilluns 16 de juny de 2025 a les 9:30 h, amb una actualització del mapa del Pla Alfa que situa els municipis de Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués en situació de màxim risc. El nivell 3 implica l’activació de tots els recursos disponibles per a la vigilància i prevenció, la limitació d’activitats a l’aire lliure en zones forestals i la restricció d’accessos a espais naturals protegits.

Aquesta mesura no es pren a la lleugera. El nivell 3 del Pla Alfa és excepcional i s’aplica únicament quan els indicadors meteorològics i de sequedat del terreny assoleixen llindars crítics. En aquest cas, la comarca de l’Alt Empordà, ja de per si una zona amb fort historial d’incendis forestals, es troba en una situació especialment vulnerable a causa del vent de tramuntana i l’acumulació de biomassa seca als boscos.

| @bomberscat

Què implica el nivell 3 del Pla Alfa

El pla, coordinat pel Departament d’Interior de la Generalitat i executat a través del Cos d’Agents Rurals, estableix diferents nivells d’alerta segons el risc. El nivell 3 suposa la suspensió de qualsevol activitat amb maquinària agrícola o forestal que pugui generar espurnes, la cancel·lació d’activitats d’oci o esportives en entorns forestals i el desplegament intensiu de vigilància terrestre i aèria.

A més, es prohibeix l’ús del foc a tota la zona, es tanquen accessos a espais naturals especialment sensibles i es reforcen els operatius de bombers, Mossos d’Esquadra i Protecció Civil. L’objectiu és reduir al mínim qualsevol possibilitat d’ignició en un moment en què una simple distracció podria derivar en una catàstrofe mediambiental.

Municipis afectats: focus vermell al mapa

Els municipis afectats per aquesta alerta màxima són cinc localitats costaneres i de gran valor paisatgístic de l’Alt Empordà. Cadaqués, enclavament turístic mundialment conegut per la seva relació amb Salvador Dalí, és un dels punts més sensibles per la gran afluència de visitants en temporada alta. Llançà, Colera i el Port de la Selva comparteixen aquesta pressió turística, i Portbou, el més septentrional de Catalunya, afegeix a la seva complexa orografia una situació de risc que preocupa especialment els equips d’emergència.

En tots ells, s’han desplegat patrulles addicionals i es manté un contacte permanent amb els ajuntaments, responsables d’informar la ciutadania i garantir que es compleixen les restriccions.