Gir de 180 graus a l'embassament de Foix: Canvi dràstic i baixades generals

El sistema d'embassaments de la conca interna catalana viu aquests dies el seu major ajust des de l'arribada de la calor estival. Les dades publicades aquest divendres 27 de juny confirmen que el ritme de descens de les reserves d'aigua s'ha intensificat en les últimes hores, fins a registrar el major retrocés diari des de fa molts mesos.

Les reserves totals baixen fins al 79,63%, cosa que suposa una caiguda de 0,21 punts percentuals en només vint-i-quatre hores. Més enllà de la dada puntual, la pèrdua acumulada en els últims set dies també supera ja el punt percentual, cosa que no es veia des d'abans de la primavera i que posa de manifest la intensitat de la calor i l'evaporació en aquest tram de l'any.

El descens és generalitzat en gairebé tots els embassaments i, tot i que respon al patró clàssic de l'estiu mediterrani, avui sobresurt especialment el cas del pantà de Foix, que encapçala la llista de caigudes amb una baixada d'1,67 punts en només un dia, situant-se al 83,77%. Aquest retall tan acusat no és habitual en aquest embassament, que en les últimes setmanes s'havia mantingut relativament estable, i evidencia la pressió que la calor extrema exerceix sobre les conques de menor capacitat i major demanda local.

Només hi ha dues lleugeres excepcions

La tendència a la baixa s'estén a la resta del sistema. La Baells, que venia aguantant amb xifres gairebé de ple, cedeix tres dècimes i es queda en un 93,94%. Susqueda perd mig punt i se situa al 87,63%, mentre que Sant Ponç baixa a 87,51%. També Darnius Boadella, Riudecanyes i Siurana experimenten petits retrocessos. Per la seva banda, Sau i la Llosa del Cavall resisteixen amb petites pujades—Sau tot just una centèsima i la Llosa set—, cosa que en un context de baixada generalitzada resulta anecdòtic però digne de menció com a mostra de la variabilitat natural del sistema.

Tot i que les dades marquen un gir clar en la tendència de les últimes setmanes, és important remarcar que aquest comportament és perfectament lògic en ple estiu i no s'ha d'interpretar com un motiu d'alarma. La combinació d'altes temperatures, forta insolació i màxima demanda agrícola i urbana crea cada any un escenari d'ajust accelerat en els embassaments. El significatiu del dia és el retorn a taxes de descens que no es veien des de fa mesos i que, a més, trenquen amb l'estabilitat relativa que s'havia mantingut durant bona part de la primavera i l'inici de l'estiu.

Així i tot, el nivell general de reserves continua sent molt superior al de fa un any, quan la sequera extrema col·locava diversos embassaments en mínims històrics i obligava a preparar-se per possibles restriccions. La diferència ara és el coixí acumulat en els mesos de pluges, que permet afrontar l'estiu amb garanties, encara que el descens diari sigui ja una constant i la vigilància sobre el consum i la gestió continuï sent imprescindible.