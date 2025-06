Aliança Catalana omple el Círculo Ecuestre

Nova estocada d’Aliança Catalana al consens polític oficialista. La secretària de política institucional del partit, Aurora Fornos, ha trencat esquemes durant el debat sobre l’habitatge celebrat aquest dimecres al Círculo Ecuestre en un acte organitzat pel Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya. Fornos ha defensat amb contundència un model de llibertat econòmica, ha denunciat la demagògia de l’Estat i ha reclamat desokupacions en un màxim de 48 hores, amb penes més dures per als infractors.

Fornos, en un discurs clar, sòlid i implacable, ha acusat les administracions de crear una escassetat artificial d’habitatge mitjançant traves burocràtiques, impostos confiscatoris i intervencionisme ideològic. “Sense propietat segura, sense incentius per construir ni invertir, no hi haurà habitatge digne ni assequible per a ningú. El fracàs no és del mercat, és de l’Estat”, ha sentenciat.

Fornos ha desmuntat el relat progressista que pretén fer creure que el mercat és el culpable de la crisi habitacional. Ha denunciat el paternalisme dels governs, la disbauxa normativa i la persecució al propietari com a causes reals de la situació actual. “L’habitatge no és un dret garantible per decret, sinó un bé que cal gestionar amb intel·ligència, respecte pel capital i llibertat de mercat”, ha afirmat davant un auditori que l’ha escoltada amb silenci atent i complicitat visible.

| Ruben Novoa

Desokupacions exprés i política migratòria realista

Una de les propostes estrella de Fornos ha estat l’actuació decidida contra les ocupacions il·legals: desnonaments exprés en 48 hores i enduriment penal per als okupes. Ha remarcat que la tolerància amb la delinqüència immobiliària afavoreix màfies, vulnera els drets dels propietaris i desincentiva la inversió.

Tampoc ha defugit el tema migratori, sovint esquivat per la resta de partits. Fornos ha advertit que la pressió migratòria és un factor clau que distorsiona el mercat immobiliari, i ha defensat una política migratòria sobirana, selectiva i vinculada a la capacitat real d’integració lingüística i social.

Solucions de veritat, no eslògans buits

En el seu torn, la dirigent d’Aliança Catalana ha proposat receptes clares i realistes per desbloquejar el mercat de l’habitatge: simplificació normativa, incentius fiscals, col·laboració publicoprivada i confiança en la iniciativa privada. Ha carregat contra les polítiques de lloguer forçós i regulació de preus, que considera populistes i contraproduents.

També ha apostat per afavorir la rehabilitació del parc existent, sempre des del respecte als drets dels propietaris i sense imposicions ideològiques ni coaccions administratives.

Aliança Catalana es fa un lloc entre els professionals

La intervenció d’Aurora Fornos no ha passat desapercebuda. Diversos assistents han felicitat públicament el rigor del seu plantejament, i fonts del sector han reconegut que “és refrescant escoltar una veu política que entén com funciona realment el mercat”.

Amb aquesta intervenció, Aliança Catalana consolida la seva presència en fòrums professionals, guanya prestigi entre els col·legis i institucions del país i es reafirma com l’únic partit que defensa sense complexos la propietat privada, la llibertat econòmica i el sentit comú.

Mentre la resta de formacions s’enfanguen en discursos buits i receptes fracassades, Aliança Catalana parla clar, toca de peus a terra i connecta amb la realitat de milers de catalans que es troben abandonats per l’Estat.