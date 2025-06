Avís molt urgent del Meteocat per temperatures extremes: també a la nit

L'ambient sembla haver-se aturat sota un cel blau intens, tot just alterat per algun núvol dispers i la vibració de la llum a l'asfalt. Però sota aquesta calma, els sensors meteorològics fa dies que detecten un fenomen inusual: la temperatura no baixa ni tan sols quan el sol s'amaga, i la brisa marina que habitualment suavitza les nits costaneres tot just aconsegueix mitigar la sensació de xafogor. A Catalunya, l'arribada del mes de juliol sol estar marcada per un augment tèrmic, però el que s'està observant aquests dies va molt més enllà de la variabilitat típica de l'estiu.

Ona de calor persistent a tot Catalunya: dies i nits al límit

L'activació del pla PROCICAT per part de Protecció Civil aquest divendres no és una simple mesura preventiva. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma que estem entrant en una de les onades de calor més intenses i persistents dels últims anys, tant pels seus valors diürns com, sobretot, per l'excepcionalitat de les temperatures nocturnes. L'alerta abasta el conjunt del territori, però amb especial incidència a les comarques de Ponent, les Terres de l’Ebre i la franja litoral.

La situació de risc s'estén durant diverses jornades consecutives. Dissabte a la tarda, les comarques del Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Alt Empordà i Baix Empordà seran les primeres a registrar màximes que superaran, en molts punts, els 40 °C a l'interior i els 34 °C al litoral.

| Canva

Diumenge al matí, la massa d'aire càlid abraçarà especialment l'Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. Durant la tarda, la situació s'agreujarà, sumant de nou comarques de Ponent i l'interior, com Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Garrigues, Segrià i Pla d’Urgell.

El fenomen més preocupant arribarà amb la caiguda del sol. Durant la nit de diumenge, al litoral i prelitoral (Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès i Garraf), les temperatures mínimes difícilment baixaran dels 22-23 °C, consolidant nits tropicals i, en alguns punts, gairebé equatorials. Aquest patró de calor extrema, tant de dia com de nit, podria perllongar-se fins dimarts, segons els últims models.

La mar Mediterrània, en plena ona de calor: anomalia històrica

Però l'anomalia tèrmica no es limita al territori. Els mapes de Meteocat i les dades per satèl·lit de Copernicus EU confirmen que la mar Mediterrània occidental també viu una ona de calor marina excepcional. L'aigua superficial a la costa catalana, per exemple a l’Estartit, ha assolit els 23 °C, la qual cosa representa més de 2,5 °C per sobre de la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. Aquesta temperatura sol registrar-se, habitualment, a finals de juliol, no pas els últims dies de juny.

L'impacte d'aquesta situació va molt més enllà de la simple percepció tèrmica. Les onades de calor marines s'han multiplicat en freqüència, durada i intensitat a causa del canvi climàtic, afectant greument els ecosistemes marins —com les praderies de posidònia i els coralls— i també activitats econòmiques estratègiques, com la pesca. L'anàlisi per satèl·lit mostra anomalies de fins a +5 °C a la Mediterrània occidental i la tendència és a l'alça, sense senyals d'estabilització a curt termini.

Segons els models del Meteocat, després d'una breu pausa tèrmica dijous, les temperatures han tornat a disparar-se i es mantindran en valors molt elevats durant almenys quatre dies. A l'interior i el sud de Catalunya, els termòmetres rondaran o superaran els 40 °C, mentre que al litoral i el prelitoral es mantindran entre 30 i 34 °C. Aquesta persistència de temperatures tan elevades és la que defineix tècnicament una ona de calor i ha obligat a emetre avisos per Situació Meteorològica de Perill per a bona part del territori.

La calor serà especialment notable a la nit, impedint el descans i generant un important estrès tèrmic en la població vulnerable. A més, tot i que no s'esperen pluges generalitzades, l'intens escalfament diürn podria afavorir la formació de tempestes locals al terç nord del país, algunes acompanyades de calamarsa i amb risc de precipitacions intenses en punts concrets.