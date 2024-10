Gairebé el doble: El nou preu si vols entrar al Parc Güell

L'Ajuntament de Barcelona ha proposat pujar el preu de l'entrada turística al Park Güell dels 10 euros actuals fins als 18, en una proposta emmarcada en l'augment de la fiscalitat turística a la ciutat i el projecte d'Ordenances Fiscals per al 2025. proposta ha superat un primer tràmit al Consell d'Administració de Barcelona de Serveis Municipals i queda pendent de l'aprovació a la Comissió de Govern del consistori.

D'aquesta manera s'atén la proposta de Barcelona en comú d'equiparar l'entrada al monument que es fa en altres equipaments similars a la resta del continent europeu. Els comuns han celebrat la decisió, si bé la quantitat que demanava la formació era de 20 euros, 2 més que el que finalment s'ha proposat.

Segons indica l'Ajuntament, el Park Güell és actualment el segon monument més visitat de Barcelona, amb prop de 4'5 milions de visitants anuals, i es troba entre les fonts més visitades de tot Europa. Tot i l'alta afluència de visitants, el preu d'entrada és un 50% inferior al de la resta d'espais monumentals europeus i altres obres de Gaudí visitables a la ciutat: el preu mitjà de l'entrada general dels 20 monuments més visitats d'Europa és de 20 euros.

Els 'Comuns', satisfets

La portaveu dels Comuns, Janet Sanz, espera que l'augment d'ingressos s'inverteixi a “compensar” el veïnat per les externalitats i les molèsties que pateix atesa la gran quantitat de visitants que passa cada any. L'entrada continuarà sent gratuïta per al veïnat, les escoles de l'entorn, els menors de fins a set anys, els usuaris de la T-Rosa i les persones registrades al programa Gaudir+BCN.

“Celebrem aquesta victòria de Barcelona en comú contra la deriva elitista de Collboni, però no ens quedarem aquí: queden dos mesos per l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i continuarem arrencant polítiques que posen al centre les necessitats de la ciutadania com ara l'habitatge, el decreixement turístic o abaratir el preu de la vida a Barcelona” ha conclòs Sanz.

L'accés al Park Güell està regulat des del 2013 mitjançant BSM per encàrrec de l'Ajuntament, amb l'objectiu de preservar i vetllar pel correcte manteniment de l'espai i la bona convivència amb els usos veïnals i escolars. La darrera revisió tarifària va tenir lloc el 2018.