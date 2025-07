Gairebé tota Catalunya en risc 4/6 per pluja intensa: les zones més afectades

Catalunya es troba davant d'un episodi meteorològic que mantindrà en alerta gran part del territori durant aquest cap de setmana. L'avís emès recentment pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) evidencia la importància de prestar atenció als canvis sobtats en les condicions del temps, especialment per la possible intensitat que podria assolir la pluja.

L'organisme ha detallat les àrees que hauran d'estar especialment atentes, atès el risc de fortes precipitacions en un breu període de temps.

Per què tanta atenció a aquest fenomen? Les precipitacions intenses, tot i que freqüents durant certes èpoques de l'any, poden generar situacions perilloses, particularment quan es concentren en espais de temps molt reduïts.

La capacitat del terreny per absorbir l'aigua de pluja es veu ràpidament superada, cosa que pot provocar inundacions urbanes i rurals en àrees vulnerables. Justament és aquest risc elevat el que ha portat a activar un avís important que arriba a un nivell de risc considerable: 4 sobre 6 en l'escala meteorològica utilitzada per Meteocat.

Les àrees en alerta i la previsió detallada

L'alerta per pluges intenses afecta pràcticament tota Catalunya, abastant des de les comarques interiors fins a gran part del litoral. Segons les darreres dades proporcionades, l'avís estarà actiu des de dissabte a les 08:00 h fins a la matinada de diumenge a les 02:00 h.

El motiu principal que ha elevat aquesta alerta és la previsió d'acumulacions d'aigua superiors als 40 mil·límetres en només 30 minuts, un volum considerable que pot desencadenar problemes significatius de drenatge i circulació a les zones afectades.

Comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, Girona, el Maresme, i gran part de la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre estan especialment marcades per aquest nivell de risc. Aquestes àrees hauran d'estar preparades no només per les pluges intenses, sinó també per fenòmens associats com tempestes elèctriques, ràfegues fortes de vent i, puntualment, calamarsa.

Com s'interpreta un risc 4/6?

El risc meteorològic de nivell 4 sobre 6 indica que el fenomen esperat és prou intens com per causar situacions de perill potencial. No vol dir necessàriament que es produeixin danys generalitzats, però sí que implica que es podrien observar incidències notables en àrees especialment sensibles. Aquest grau d'alerta requereix de la població atenció especial als avisos que puguin emetre les autoritats, i mantenir una vigilància constant sobre l'evolució del temps durant les hores marcades per l'avís.

Consells pràctics davant l'arribada de pluges intenses

Davant la previsió meteorològica actual, les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris durant les hores en què es preveu més intensitat de les pluges. És fonamental revisar l'estat de teulades, terrasses i canalitzacions d'aigua per evitar acumulacions que puguin complicar encara més la situació. En l'àmbit rural, especialment en zones properes a rius o barrancs, convé extremar la precaució i estar preparats davant eventuals crescudes sobtades del cabal.

Pel que fa a la mobilitat, és aconsellable estar informat sobre l'estat del trànsit, especialment en carreteres secundàries i vies urbanes amb tendència a acumular aigua. Utilitzar aplicacions i mitjans oficials per mantenir-se informat pot ajudar a prevenir situacions de risc.

Finalment, es recomana a la població estar pendent de les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya durant tota la durada de l'avís per reaccionar adequadament davant canvis en la situació.