El Meteocat confirma pluges tota la setmana: On afectaran

per Joan Grimal

Prepara el paraigua, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat que la inestabilitat marcarà el ritme del temps a Catalunya durant els pròxims dies. Les previsions a mitjà termini anuncien un episodi de ruixats i tempestes que afectaran gairebé tot el territori.

Divendres: ruixats i tempestes a bona part del territori

La jornada de divendres ja vindrà marcada per la inestabilitat. Els núvols i les precipitacions guanyaran protagonisme a tot el país, amb especial incidència a les comarques de Ponent, les Terres de l’Ebre i la Catalunya Central. Al Pirineu i Prepirineu també s’esperen pluges, algunes de caràcter tempestuós.

Les imatges del Meteocat mostren símbols de tempestes amb llamps, cosa que indica que els ruixats podrien anar acompanyats d’aparell elèctric. Al litoral i prelitoral, la situació serà una mica més calmada, amb intervals de núvols i alguna precipitació dispersa.

Dissabte: el dia més complicat

Dissabte es presenta com el pitjor dia de la setmana pel que fa al temps. Segons la predicció oficial, s’esperen ruixats i tempestes generalitzades que podrien afectar pràcticament totes les comarques catalanes. El Meteocat adverteix que podrien ser de forta intensitat, especialment durant la tarda.

El mapa publicat pel servei meteorològic mostra icones de núvols, pluja i llamps repartits per tot el territori: des del Pirineu fins a les Terres de l’Ebre, passant per l’àrea metropolitana de Barcelona i les comarques de Girona. Aquesta situació es deu a una pertorbació atlàntica que creuarà la Península.

Diumenge: millora parcial amb pluges al nord-est

A mesura que arribi diumenge, les pluges començaran a remetre, tot i que encara es mantindran en algunes zones. Segons el Meteocat, els ruixats quedaran concentrats sobretot a la zona nord-est del país, especialment a les comarques de Girona. No es descarta que, de manera puntual, es produeixin xàfecs intensos.

A la resta del territori començaran a obrir-se clarianes i fins i tot s’espera sol a bona part de les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona. Aquesta millora, però, serà relativa, ja que la setmana vinent podria tornar a estar marcada per noves pertorbacions, segons alguns models.

Una setmana marcada per la inestabilitat

Aquest episodi de pluges arriba després de diversos dies de temperatures altes i una certa estabilitat. L’arribada d’aquesta pertorbació trencarà la calma, aportant aigua molt necessària per a camps i boscos, però també inconvenients per a activitats a l’aire lliure, festivals i vacances.

Els experts recomanen estar molt atents a les actualitzacions del Meteocat i seguir les alertes del Servei Català de Trànsit en cas de desplaçaments, especialment dissabte, quan les condicions podrien complicar la mobilitat a diverses carreteres del país.

Previsió per a la resta de juliol

Tot i que encara és aviat per assegurar-ho, alguns models apunten a un mes de juliol més inestable de l’habitual. Les incursions d’aire fred en alçada i el contrast amb la calor acumulada podrien generar episodis de ruixats recurrents, sobretot a les tardes.

Això podria trencar amb la dinàmica de calor seca i estable que ha dominat altres estius. Per ara, toca preparar-se per a un cap de setmana passat per aigua. Dissabte serà el dia clau, però diumenge començarà a donar un respir.