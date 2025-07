Avís urgent de Protecció Civil pel risc de desembassament d’una presa

per Mireia Puig

La jornada de pluges extremes i alertes meteorològiques a Catalunya ha sumat un nou episodi de màxima preocupació a la recta final del dia. Quan la població tot just començava a assimilar la magnitud de les inundacions, talls de tren i episodis de riuades sobtades, Protecció Civil ha activat una nova alerta urgent adreçada als veïns de Cubelles, Castellet i la Gornal. El motiu és especialment delicat: el risc d'inundació pel desembassament de la presa de Foix.

Un avís a mòbils per prevenir davant d'una situació excepcional

L'alerta s'ha enviat de manera directa als telèfons mòbils dels municipis esmentats, una eina reservada per a emergències en què la immediatesa pot marcar la diferència. Les autoritats informen que la presa de Foix s'ha vist obligada a alliberar aigua a causa del volum acumulat per les pluges torrencials que han colpejat la comarca durant tota la jornada.

Aquesta maniobra, imprescindible per garantir la seguretat de la infraestructura, implica però un risc immediat de crescudes sobtades aigües avall de l'embassament.

La situació obliga a extremar les precaucions i seguir fil per randa les indicacions de Protecció Civil: no acostar-se a rius, rieres ni zones inundables, i evitar especialment les àrees baixes i els soterranis. El perill rau en la possibilitat que el cabal del riu Foix augmenti de manera sobtada, amb una força suficient per posar en perill vides i béns materials.

L'episodi meteorològic més crític de l'any

Aquest nou avís se suma a una jornada marcada per fenòmens extrems a tot Catalunya. Durant les últimes hores s'han registrat rècords de precipitació, ràfegues de vent històriques i nombroses incidències a diferents comarques, des de vehicles arrossegats en rius com el Cardener, fins a talls totals a les xarxes de transport ferroviari i problemes de mobilitat generalitzada.

Els acumulats de pluja en punts com Vilafranca del Penedès han superat els 130 mm, i les riuades han afectat municipis al Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Camp.

Les imatges de rieres desbordades, carrers negats i actuacions dels equips d'emergència s'han repetit al llarg del dia, amb especial preocupació a les zones on la infraestructura hidràulica, com és el cas de la presa de Foix, requereix maniobres d'alleujament per evitar mals majors.

Recomanacions i responsabilitat col·lectiva

Davant l'activació d'aquest avís per desembassament, les autoritats insisteixen en la importància de no subestimar el risc: qualsevol acostament a la zona del riu Foix, els seus afluents o zones baixes exposa les persones a un perill real i immediat. L'alliberament controlat d'aigua pot desencadenar crescudes de gran velocitat i arrossegament, fins i tot quan les condicions meteorològiques semblin millorar en superfície.

La jornada d'avui quedarà registrada com una de les més complexes en la gestió d'emergències recents a Catalunya. La col·laboració de la ciutadania, el respecte escrupolós a les indicacions oficials i la prudència a l'hora de moure's pel territori continuen sent, a hores d'ara, les millors garanties per evitar noves incidències greus.

L'alerta seguirà activa fins que els tècnics confirmin que el desembassament ha deixat de suposar un risc per als nuclis afectats. Mentrestant, la vigilància entorn del riu Foix i les zones potencialment inundables serà màxima.