Intenten silenciar Aliança Catalana a la Conca de Barberà: La veritat surt a la llum

Aliança Catalana no està contra la protecció de la natura. Però sí que està en contra de com s’està duent a terme el ‘procés’ de creació del Parc. És un tema important, ja que precisament als municipis on es coneix més el Parc del Montsant és on hi ha més oposició. Les sessions informatives no han estat desenvolupades per l’administració competent, ni per personal contractat per empreses privades que per desconeixença o mala fe, diuen una cosa en un municipi i la contrària en un altre.

S’ha començat la casa per la teulada ja que primer s’ha delimitat la zona del Parc i després es desenvoluparà la normativa, deixant sense seguretat jurídica totes les persones i entitats afectades que es detallen a continuació:

Punt per punt

- Propietaris: No s’ha demanat personalment i per escrit a tots els propietaris afectats si volen o no formar part del Parc. Es tracta d’una expropiació encoberta ja que el Parc pot limitar els seus usos i baixar el valor de les propietats.

S’hauria de preguntar si volen formar part o no del Parc i, en cas afirmatiu, compensar econòmicament les pèrdues de valor de les propietats o directament executar l’expropiació voluntària.

| Parlament de Catalunya

El Parc hauria de ser en terrenys propietat de l’administració. Fins i tot hi ha incloses zones habitades. També hi haurà limitacions en la rehabilitació o construcció de nous existents.

- Població: S’hauria de fer un referèndum perquè tots els habitants de cada municipi puguin decidir si volen o no estar dins del Parc.

- Agricultors i ramaders: Hi ha temor que les possibles limitacions del Parc impedeixin l’activitat agrícola i ramadera propiciant l’abandó d’explotacions. El sòl agrícola i ramader no hauria de formar part del Parc. Pot estar especialment afectada la construcció de nous magatzems i granges.

| Aliança Catalana

- Societats de caçadors: Aquestes entitats es poden veure obligades a cessar l’activitat per l’abandonament de la seva gestió. Fins i tot es poden prohibir, com ha passat amb altres lleis d’altres activitats del medi. Especialment afectades les Societats on s’hi han imposat Reserves Naturals Parcials.

- Cooperatives: Les cooperatives temen una baixada de la producció a causa de les limitacions, la qual cosa pot comprometre la seva viabilitat.

- Ajuntaments: Sota el pretext de subvencions s’ha imposat el Parc als municipis, quan després s’ha vist que pot provocar la supressió de les concessions de les captacions d’aigua o més dificultats a l’hora d’arranjar camins. La majoria de partits polítics que es van presentar a les eleccions municipals ni tan sols parlaven del Parc en els seus programes electorals, ja que és un projecte imposat des de fora.

| Parlament de Catalunya

- Comunitats de Regants: També afectades per la supressió de concessions i dificultats per fer reparacions i millores en les conduccions.

- Agrupacions de Defensa Forestal (ADF): Tampoc s’han tingut en compte. El Parc pot acabar amb el mosaic agroforestal i afavorir els grans incendis.

- Sector forestal: Més dificultats i tràmits per desenvolupar la gestió forestal i el seu aprofitament.

| Parlament

- Mobilitat: Es poden generar restriccions d’accessos, tant a peu com amb vehicles de motor, incloses bicicletes elèctriques. Escaladors també afectats.

- Empreses: Dins la zona del parc hi ha explotacions de mineria extractiva (pedreres), restaurants... Tots molt preocupats per si el Parc suposarà limitacions o directament el seu final.

- Administració: El Parc incrementarà la despesa de l’administració: oficines, funcionaris... - Boletaires: Limitacions en la recollida de bolets, fins i tot pels propis propietaris, en una zona on és una activitat molt important.

- Pesca: Segurament també limitada o directament prohibida.

| Parlament

- Zones de bany: Prohibit el bany fins i tot per les persones dels propis municipis del Parc.

- Burocràcia: El Parc incrementarà la burocràcia i el control a tots els nivells. En resum: s’està creant un dels que serà Parcs i l’únic objectiu es que sigui el més exigiu i més extens de Catalunya sense tenir en compte les conseqüències socials i econòmiques que pot generar.

Es una expropiació encoberta de la propietat privada