Francesc Mauri al·lucina: Així ha quedat una sala de plens pel temporal

La jornada d'ahir va deixar estampes que difícilment s'esborraran de la memòria en algunes comarques catalanes. El que semblava un episodi més d'inestabilitat atmosfèrica va acabar convertint-se en un fenomen d'una violència poc comuna, capaç d'alterar fins i tot l'activitat institucional de petits municipis. La meteorologia va tornar a demostrar que, en qüestió de minuts, pot transformar completament un espai quotidià.
Pluges històriques a Tarragona i el Baix Camp
El Servei Meteorològic de Catalunya havia advertit amb antelació de l'arribada d'un front molt actiu. La previsió no va fallar: al Camp de Tarragona, les pluges van descarregar amb una intensitat torrencial. A l’Aleixar es van assolir els 84 mil·límetres acumulats, mentre que a Mas de Barberans es van registrar 48 mil·límetres en només mitja hora, un ritme que els meteoròlegs qualifiquen d'excepcional. Municipis com Avinyó i Olèrdola també van patir precipitacions notables, amb més de 40 litres per metre quadrat en poques hores.
La conseqüència directa va ser una allau d'incidències. Els Bombers de la Generalitat van rebre 36 avisos, la majoria relacionats amb caigudes d'arbres i basses d'aigua a la via pública. Tarragona va concentrar tretze d'aquestes trucades, coincidint amb els moments de màxima alerta vermella. A Torredembarra, Vila-rodona i el Montmell les xifres van rondar entre els 27 i els 37 litres per metre quadrat, confirmant la magnitud del temporal.
Una sala de plens devastada per la pluja
Les imatges més cridaneres van arribar des de la sala de plens de l'Ajuntament de l’Aleixar, al Baix Camp. El periodista i meteoròleg Francesc Mauri va compartir un vídeo on s'aprecia l'abast dels danys. El terra inundat, les restes de guix caigudes i un forat al fals sostre revelen la gran violència amb què l'aigua es va obrir pas a l'edifici municipal.
El contrast resulta impactant: un espai destinat al debat polític local convertit, de sobte, en escenari de destrosses. No és freqüent que una infraestructura municipal quedi tan afectada per un episodi meteorològic, fet que subratlla la intensitat de les precipitacions. La tempesta no només va alterar la vida diària dels veïns, sinó que també va arribar al cor institucional del municipi.
Avisos meteorològics i suspensió de classes
Per avui, el Meteocat ha reforçat durant tota la jornada els avisos de situació meteorològica de perill, destacant la possibilitat de superar els 20 mil·límetres en 30 minuts. El grau de risc arriba a situar-se en 4 sobre 6, un nivell alt que obliga a extremar precaucions en nombroses localitats. En algunes zones de Tarragona, fins i tot, s'ha decretat la suspensió de classes com a mesura preventiva davant les inundacions sobtades i els problemes de mobilitat.
L'organisme meteorològic assenyala que les precipitacions més intenses es concentrarien entre la tarda de dilluns i el migdia de dimarts. Encara que s'espera una millora progressiva a partir d'avui, els mapes continuen reflectint àrees de risc al sud de Catalunya. La persistència de tempestes locals no es pot descartar fins a la matinada de dimecres.
Malgrat la virulència de l'episodi, les autoritats van confirmar que no s'han produït danys personals, una dada que aporta un cert alleujament després de les imatges de devastació. Tanmateix, l'acumulació d'aigua als carrers, la caiguda d'arbres i els desperfectes als edificis recorden la vulnerabilitat de les infraestructures davant fenòmens meteorològics extrems.