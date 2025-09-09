Mario Picazo coincideix amb l'AEMET i posa el focus en 4 zones: venen pluges intenses

Tot i que el setembre acaba de començar, la tardor meteorològica ja s'ha fet notar amb força. L'ambient canvia, es refresca, i tant Mario Picazo com l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) coincideixen: avui serà una jornada de pluges generalitzades i intenses en diverses comunitats autònomes.
El Mediterrani aporta humitat i energia, mentre que des del nord-oest peninsular es canalitza aire fred en altura, configurant un escenari propici per a precipitacions intenses i avisos meteorològics. I Mario Picazo ha posat el focus en quatre regions que estaran especialment exposades en les pròximes hores.
Mario Picazo posa l'ull en 4 zones per l'arribada de pluges fortes
Una vaguada s'endinsa avui per Galícia i dispara la inestabilitat, acompanyada d'un descens clar de les temperatures. Al mateix temps, l'aire fred en altura i la humitat mediterrània afavoriran la formació de núvols de gran desenvolupament, capaços de descarregar amb força. Davant d'aquesta situació, el meteoròleg adverteix que l'àrea mediterrània es veurà afectada per tempestes acompanyades d'un notable descens tèrmic.
Els models assenyalen episodis localment intensos al nord del Mediterrani peninsular. Les cèl·lules convectives podran descarregar de manera molt forta en zones concretes i en lapses curts de temps. Tot i que part de l'activitat es quedarà sobre el mar, no es descarta que arribi a trams del litoral de manera puntual.
El focus principal de les precipitacions se situa avui a Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i Galícia. Al litoral est català i a la costa valenciana, les pluges podran ser persistents i extenses. A les Balears el patró serà més irregular, però igualment intens, amb bandes actives que es desplaçaran amb rapidesa.
Al nord-oest peninsular s'esperen acumulats significatius, amb l'extrem occidental de Galícia especialment exposat. La inestabilitat arribarà també al Cantàbric, l'entorn de l'alt Ebre i els Pirineus, on l'orografia reforçarà la nuvolositat i els ruixats.
Una inestabilitat que té els dies comptats
El descens tèrmic marcarà l'inici d'aquests dies, amb màximes més a prop de 25 °C que de 30 °C en moltes capitals. Les mínimes baixaran de manera general, però se continuaran sentint nits tropicals al Mediterrani i a Canàries.
Tanmateix, a partir de dijous, un anticicló anirà guanyant terreny i l'estabilitat s'imposarà. La inestabilitat quedarà restringida al nord i nord-est, amb ruixats aïllats i menys intensos. A la vall del Guadalquivir els termòmetres tornaran a fregar els 30 graus, mentre que a la resta del país l'ambient serà més temperat.