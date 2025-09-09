Logo xcatalunya.cat
Mario Picazo amb camisa blava apareix en primer pla, mentre que al fons s'observa una carretera mullada per la pluja amb diversos cotxes circulant i algunes icones de núvols i llampecs.
La previsió de Mario Picazo, un cop més, coincideix amb la de l'AEMET | Europa Press, Mediaset, xcatalunya.cat
Mario Picazo coincideix amb l'AEMET i posa el focus en 4 zones: venen pluges intenses

Avui s'esperen pluges intenses en algunes regions del nostre país que vindran acompanyades d'una baixada de les temperatures

Angélica Oyarzún

Tot i que el setembre acaba de començar, la tardor meteorològica ja s'ha fet notar amb força. L'ambient canvia, es refresca, i tant Mario Picazo com l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) coincideixen: avui serà una jornada de pluges generalitzades i intenses en diverses comunitats autònomes.

El Mediterrani aporta humitat i energia, mentre que des del nord-oest peninsular es canalitza aire fred en altura, configurant un escenari propici per a precipitacions intenses i avisos meteorològics. I Mario Picazo ha posat el focus en quatre regions que estaran especialment exposades en les pròximes hores.

Imatge de fons de diversos cotxes circulant per una carretera amb pluja, una altra imatge de Mario Picazo en primer pla i dues emoticones de núvols amb pluja
Mario Picazo ha assenyalat les quatre zones que rebran més pluja avui | Europa Press, eltiempo.es

Mario Picazo posa l'ull en 4 zones per l'arribada de pluges fortes

Una vaguada s'endinsa avui per Galícia i dispara la inestabilitat, acompanyada d'un descens clar de les temperatures. Al mateix temps, l'aire fred en altura i la humitat mediterrània afavoriran la formació de núvols de gran desenvolupament, capaços de descarregar amb força. Davant d'aquesta situació, el meteoròleg adverteix que l'àrea mediterrània es veurà afectada per tempestes acompanyades d'un notable descens tèrmic.

Els models assenyalen episodis localment intensos al nord del Mediterrani peninsular. Les cèl·lules convectives podran descarregar de manera molt forta en zones concretes i en lapses curts de temps. Tot i que part de l'activitat es quedarà sobre el mar, no es descarta que arribi a trams del litoral de manera puntual.

El focus principal de les precipitacions se situa avui a Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i Galícia. Al litoral est català i a la costa valenciana, les pluges podran ser persistents i extenses. A les Balears el patró serà més irregular, però igualment intens, amb bandes actives que es desplaçaran amb rapidesa.

Al nord-oest peninsular s'esperen acumulats significatius, amb l'extrem occidental de Galícia especialment exposat. La inestabilitat arribarà també al Cantàbric, l'entorn de l'alt Ebre i els Pirineus, on l'orografia reforçarà la nuvolositat i els ruixats.

Muntatge d'una imatge de fons amb persones tapant-se de la pluja davant del mar i Mario Picazo parlant
A més de les pluges intenses, també tindrà lloc una baixada de les temperatures | Europa Press, eltiempo.es

Una inestabilitat que té els dies comptats

El descens tèrmic marcarà l'inici d'aquests dies, amb màximes més a prop de 25 °C que de 30 °C en moltes capitals. Les mínimes baixaran de manera general, però se continuaran sentint nits tropicals al Mediterrani i a Canàries.

Tanmateix, a partir de dijous, un anticicló anirà guanyant terreny i l'estabilitat s'imposarà. La inestabilitat quedarà restringida al nord i nord-est, amb ruixats aïllats i menys intensos. A la vall del Guadalquivir els termòmetres tornaran a fregar els 30 graus, mentre que a la resta del país l'ambient serà més temperat.

