Ja és oficial: boníssimes notícies de l’AEMET per a totes aquestes comunitats autònomes

L'atmosfera peninsular travessa aquesta setmana un episodi d'inestabilitat que es mantindrà fins demà. Unes precipitacions que s'han donat per la presència d'una vaguada que s'ha desplaçat pel nord-oest, injectant aire fred en altura i afavorint el desenvolupament de nuvolositat convectiva. Mentrestant, la calor residual de la Mediterrània continua generant contrastos tèrmics que alimenten la dinàmica atmosfèrica i propicien canvis ràpids.
A partir de dijous, els models meteorològics apunten a una progressiva estabilització. La vaguada perdrà influència i començaran a dominar masses d'aire més temperades i seques. Així, l'inici de la pròxima setmana es presenta més tranquil a bona part del país.
Espanya ja es prepara per dir adeu a la calor de manera gradual
L'AEMET ja ha confirmat el que molts esperaven: la calor sufocant comença a perdre terreny. Segons els últims mapes d'anomalies tèrmiques del model ECMWF, diverses comunitats autònomes d'Espanya, especialment a l'interior i sud peninsular, experimentaran una baixada de les temperatures.
Les últimes previsions confirmen un alleujament tèrmic en diverses zones d'Espanya. Segons el mapa d'anomalies de temperatures, s'espera que comunitats com Andalusia occidental, Extremadura, Castella-la Manxa, l'interior de la Regió de Múrcia i algunes àrees del sud de Castella i Lleó notin el descens tèrmic.
El color blau al mapa indica que aquestes regions podrien registrar anomalies negatives de fins a -2 °C. Així doncs, suposarà un notable respir després de setmanes de calor persistent.
Aquest descens tèrmic es deu a l'entrada d'aire fresc en alçada i a la pèrdua d'influència de la dorsal càlida que ha dominat l'atmosfera peninsular. Malgrat que no es tracta encara d'un canvi radical cap a la tardor, sí que marca una transició cap a condicions més suaus i agradables.
No obstant això, aquest alleujament tèrmic no es notarà a tot el país. L'AEMET adverteix que la pròxima setmana serà més càlida del normal a Andalusia, excepte al seu terç occidental.
Les pluges intenses també desapareixeran
Els mapes del temps assenyalen que a l'inici de la setmana les pluges es concentraran al nord-est peninsular i a les Balears. A la costa est de Catalunya i en algunes zones de la Comunitat Valenciana podrien produir-se tempestes puntuals. A la resta del país, el temps serà més sec.
La meitat occidental d'Espanya i moltes zones de l'interior tindran un temps més estable. Hi haurà menys pluges i temperatures més suaus, cosa que farà que els dies siguin més suportables. Al sud-est i a les Balears, la calor continuarà present, encara que podrien aparèixer núvols que evolucionin i portin alguna pluja.
Al nord-est, convé estar atents a possibles avisos per pluges localitzades a l'inici de la setmana. Catalunya, Aragó i algunes zones de la Comunitat Valenciana hauran de seguir de prop aquests episodis. Però, en general, la setmana vinent serà més seca i amb temperatures més moderades a la major part del país, encara que amb algunes petites excepcions a l'est.