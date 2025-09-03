Fins a 7 graus més en aquestes regions: els meteoròlegs confirmen dràstic gir de temps

En les darreres jornades s'ha notat un respir tèrmic després de diversos dies de calor intensa, amb matins frescos i nits molt més suportables. Les masses d'aire fred d'origen polar van aconseguir desplaçar la xafogor que dominava gran part de la Península, suavitzant l'ambient. Aquest descens es va deixar sentir tant a l'interior peninsular com al litoral, on es va gaudir d'una treva davant les altes temperatures.
Amb tot, les variacions continuen sent protagonistes de la setmana, amb valors que no acaben d'estabilitzar-se en gran part del país. Les previsions apunten que la situació tornarà a canviar aviat, amb nous moviments atmosfèrics que marcaran els pròxims dies. Els meteoròlegs ja anuncien que el temps portarà novetats destacades que modificaran de nou els registres en diverses regions.
La calor torna amb focus destacats
Els meteoròlegs han plantejat que, entre avui i demà, les temperatures pujaran de manera notable a bona part de la Península i Balears. L'increment serà especialment acusat al nord-est, amb pujades de fins a 7 °C al País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya. S'assoliran temperatures màximes d'entre 33 i 35 °C a l'interior d'Andalusia i a la Regió de Múrcia, destacant la vall del Guadalquivir.
El clima serà assolellat, si bé s'esperen núvols matinals que tendiran a desaparèixer amb el pas de les hores. L'excepció serà a Galícia, on el vent del sud-oest portarà pluges i fort onatge, i a Catalunya, amb ruixats puntuals a la costa. Aquest contrast reflecteix la diversitat climàtica espanyola, amb situacions simultànies de calor, tempestes i descensos locals.
Els meteoròlegs anuncien nous descensos i repunt final de la calor
Dijous, el pas d'un front pel terç nord provocarà un nou descens a la major part de la Península. Als Pirineus i a Catalunya s'esperen tempestes localment intenses, mentre que el sud-est registrarà un lleu repunt de màximes. Els experts subratllen que la caiguda de temperatures no serà extrema ni duradora, sinó part de la inestabilitat típica del final de l'estiu.
De cara al cap de setmana, els models meteorològics confirmen que tornarà la calor intensa a bona part del país. Dissabte s'esperen fins a 37-38 °C a la vall del Guadalquivir, mentre que al centre peninsular s'estarà al voltant dels 35 °C. Diumenge, la pujada serà més acusada al vessant oriental, consolidant un nou episodi d'altes temperatures.
Els meteoròlegs han assenyalat que aquestes oscil·lacions formen part de la transició estacional i que continuaran marcant el ritme a Espanya durant els pròxims dies. L'alternança entre descensos i repunts és típica en aquestes dates, on l'estiu s'acomiada i la tardor comença a deixar la seva empremta.