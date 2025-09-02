Arriben bones notícies des del pantà de Foix: Última hora dels embassaments catalans

L'embassament de Foix ha tornat a situar-se al centre d'atenció en registrar una petita pujada que el situa al 79,57 % de la seva capacitat. Tot i que l'increment és mínim, la dada té un fort valor simbòlic. I és que Foix es troba a un pas d'integrar-se en el grup d'embassaments catalans que superen el 80 %. És un club molt exclusiu que actualment només està format per Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç.
Aquests quatre embassaments s'han consolidat com els grans pilars de la conca interna catalana, garantint l'estabilitat del sistema a l'inici de setembre.
La importància de Foix no rau únicament en el seu percentatge d'ompliment, sinó també en el seu paper estratègic. Es tracta d'un embassament petit, però clau al litoral central, on les pluges solen ser més irregulars. El seu comportament actual, després de setmanes d'oscil·lacions vinculades al buidatge preventiu realitzat per l'ACA per evitar avingudes, demostra que continua sent una garantia de seguretat i d'estabilitat.
Una jornada marcada per la calma i l'estabilitat
Més enllà de la millora de Foix, la jornada d'avui s'ha caracteritzat per la calma general. La conca interna catalana es manté pràcticament inalterable, amb un 72,17 % de capacitat total, tot just una centèsima menys que ahir. Cap embassament ha perdut més d'un punt, un fet poc habitual al mes de setembre, quan el normal és acumular pèrdues més notables a causa de la calor i el consum.
Aquest comportament confirma que el sistema afronta l'inici del mes en una posició de solidesa. Amb més de tres quartes parts de la seva capacitat ocupada, Catalunya manté un coixí hídric que fa tot just un any semblava inabastable. El 2024, les reserves tot just superaven el 33 %, amb restriccions severes en diverses comarques i un escenari d'emergència.
Repàs embassament per embassament
L'embassament de Sau ha estat, de nou, un altre dels grans protagonistes del dia, en registrar una pujada propera a un punt que el porta fins al 57,81%. Després de setmanes marcades per baixades constants, aquest petit repunt torna una mica d'oxigen a un dels embassaments més simbòlics de Catalunya.
La Llosa del Cavall també millora lleugerament, assolint un sòlid 84,88 %, i confirma el seu paper com un dels més resistents de l'estiu. La Baells, amb un 86,28 %, es manté en xifres extraordinàries, doblant els registres de l'any passat per aquestes dates. Susqueda, tot i perdre unes dècimes, es manté al 80,61 %, reforçant la seva condició d'embassament més estable del sistema.
La resta presenten canvis gairebé imperceptibles. Darnius Boadella conserva el 58,78 %, sense variacions respecte a la jornada anterior. Sant Ponç tot just baixa una dècima i es queda al 87,13 %, mentre que Siurana i Riudecanyes segueixen a la part baixa de la taula, amb un 15,28 % i un 40,65 % respectivament, després de descensos molt suaus.