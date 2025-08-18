'No marxarà': nou gerro d'aigua freda dels meteoròlegs per a bona part d'Espanya

Espanya continua afrontant un escenari meteorològic marcat per condicions força extremes. Tot i ser ple agost, la calor es manifesta amb una intensitat que sorprèn. Les darreres setmanes han estat dominades per masses d'aire molt càlid que han activat alertes en moltes regions.
I per a aquesta setmana molts esperaven un marcat alleujament, però les previsions de Meteored matisen força aquest pronòstic. El que semblava ser una refrescada general es convertirà en una baixada dels termòmetres, tot i que la calor no marxarà. Tot apunta que l'estabilitat atmosfèrica continuarà condicionant el temps els pròxims dies.
La calor es resisteix a abandonar Espanya
Aquest dilluns, 18 d'agost, ha començat amb cels serens i força calor encara a bona part del país. Tot i que algunes zones registraran un lleuger descens, la massa càlida en alçada es manté. La dorsal anticiclònica continua impedint que l'aire fresc entri, afectant especialment el centre, sud i est peninsular.
Els models meteorològics mostren anomalies tèrmiques positives entre avui i el 25 d'agost. Afectaran gran part de la Península, Balears i Canàries, amb especial intensitat al sud i al Mediterrani. El patró es repeteix també en països veïns com França, Itàlia i altres zones del Mediterrani occidental.
En àrees com Castella-la Manxa, Andalusia oriental o la Comunitat Valenciana, les màximes continuaran per sobre dels 35 °C. No s'esperen els rècords de la primera quinzena, però sí una persistència de la calor diürna i nocturna. La sensació tèrmica continuarà sent elevada, sobretot en entorns urbans i interiors poc ventilats.
Els meteoròlegs avisen: aquests últims dies d'agost tindrem calor
Durant l'última setmana del mes, la tendència serà similar: valors tèrmics per sobre del normal i cels majoritàriament serens. Al sud-oest peninsular, la calor serà més notable, estenent-se fins i tot cap al Marroc i el Mediterrani. Al continent europeu, les temperatures se suavitzaran lleugerament, però continuaran altes al Mediterrani oriental.
Pel que fa a pluges, la situació serà desigual. Mentre el sud i Canàries tindran menys precipitacions de l'habitual, el nord peninsular podria rebre alguns ruixats. Aquestes pluges serien aïllades i poc freqüents, sense canvis significatius en el patró sec dominant.
La conclusió és clara: la calor no se'n va. Tot i que el pic de l'onada ha passat, la segona quinzena d'agost mantindrà Espanya en un escenari calorós. Que també serà sec i amb poques novetats refrescants.