Un grup de persones aplaudeix davant d’una figura gegant vestida amb camisa rosa i corbata colorida en una plaça urbana durant un esdeveniment festiu.
Una edició anterior de la Festa Major de Gràcia | Festa Major de Gràcia
Festa Major de Gràcia 2025: Tots els detalls dels dies més esperats

Gràcia ja fa olor de paper maixé, llums penjats i música a cada plaça. Si la vols viure, convé portar el pla clar: així en gaudiràs més i et mouràs millor entre els seus carrers

Mireia Puig
per Mireia Puig

La Festa Major de Gràcia 2025 se celebra del 15 al 21 d'agost. El tret de sortida el marca el pregó des del balcó del Districte a la plaça de la Vila la tarda del 14 d'agost (19:15 h). Entre els imprescindibles de la setmana:

  • Diada Castellera, diumenge 17 a les 11:00 a la plaça de la Vila.
  • Nit tranquil·la, dilluns 18 des de les 20:00: sense concerts sorollosos i amb activitats de baixa intensitat sonora.
  • Correfoc (infantil i adult), dimarts 19 a la nit: arribada de l'infantil a les 21:00 i correfoc adult a les 21:30.
  • Lliurament de premis dels carrers guarnits, dimarts 19 a les 18:00 a la plaça de la Vila.

Carrers decorats i espais de festa

Aquest any participen 23 espais engalanats al concurs de carrers guarnits. A més d'aquests carrers, la festa es reparteix per places clau com plaça del Sol, plaça de les Dones del 36, plaça Rovira i Trias o plaça de la Virreina, i escenaris com la Plaça del Folk (Tradicionàrius) o l'espai de sostenibilitat al carrer d'Abdó Terradas.

Dos joves passejant per una calorosa Barcelona
Dos noies a Barcelona | El Periódico

Anota dues fires útils:

  • Fira d'artesans a la plaça de la Virreina (14–21 d'agost, 12:00–22:00).
  • Fira a la plaça del Diamant (15–21, 10:00–23:00).
  • Atraccions als Jardinets de Gràcia (12–25 d'agost; els dies de Festa Major, fins a les 02:00).

Mobilitat, mapa i accessos

Durant la Festa Major, la Vila és per als vianants de 21:00 a 05:00 (del 15 al 21). Es restringeix el trànsit dins el perímetre Pg. de Gràcia – Gran de Gràcia – Lesseps (costat mar) – Trav. de Dalt – Escorial – Trav. de Gràcia – Bailèn – Còrsega. Per visitar els carrers guarnits hi ha accessos recomanats que, en moments d'aglomeració, poden esdevenir accessos obligatoris.

Punts clau del mapa: Punt Lila a la plaça de la Revolució (amb horari ampliat cada nit), itineraris segurs senyalitzats per tornar en transport públic i punts d'informació a les places principals.

Com arribar i moure's (metro, FGC i bus)

  • Metro: línies L3 i L5 (parades com Fontana, Lesseps, Diagonal). Dijous 14/08 el servei s'allarga fins a les 02:00; les nits del 15 i 16/08 hi ha servei continu. L4 no presta servei entre Verdaguer i Trinitat Nova durant la festa; hi haurà bus especial per a les estacions afectades.
  • FGC: estació Gràcia (Pl. Gal·la Placídia).
  • Bus: línies diürnes (D40, H6, V17, etc.) i NitBus (N0, N4, N5, N6, N24). Algunes línies poden modificar recorregut; segueix la senyalització al carrer.

Consell pràctic: entra per accessos recomanats i evita arribar-hi amb cotxe; a més de talls, l'aparcament és molt limitat.

Consells ràpids per gaudir (i cuidar el barri)

  • Horaris familiars: matins i primeres hores de la tarda a places com Joanic o Virreina.
  • Nit amb calma: aprofita la nit tranquil·la (18/08) per passejar i veure guarnits sense música amplificada.
  • Respecte veïnal: segueix els sentits de pas als carrers decorats; no pugis a estructures ni retiris elements del decorat.
  • Punt Lila i Energy Control: atenció i acompanyament a la plaça de la Revolució amb horaris ampliats cada nit.
  • Accessibilitat: hi ha espais reservats per a mobilitat reduïda en actes multitudinaris i visites adaptades a refugis i campanar (consulta places al punt d'info).
Cap gegant d’una figura caricaturesca amb un nas gros i cabells grisos, envoltat d’objectes decoratius com llibres, plomes i flascons en un carrer estret entre edificis.
Festa Major de Gràcia | Festa Major de Gràcia

Algunes preguntes que la gent es fa

  • Es pot entrar amb cotxe al barri?

No. Del 15 al 21, entre 21:00 i 05:00, la Vila és zona per a vianants; només hi accedeixen veïnat i serveis per punts concrets.

  • Quin dia s'anuncien els premis dels carrers guarnits?

Dimarts 19 d'agost a les 18:00 a la plaça de la Vila.

  • Hi haurà metro tota la nit?

Sí, les nits del 15 i 16 d'agost. El 14/08 s'allarga fins a les 02:00.

