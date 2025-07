Falsa treva de les pluges, tornen amb força aquesta tarda: 13 comarques en alerta

Després d'un dimecres caòtic i una matinada en què les pluges van continuar colpejant amb força bona part del territori, aquest dijous 24 de juliol comença amb un respir parcial. Els ruixats han donat una treva relativa durant el matí, però els cels continuen coberts a bona part del país, senyal inequívoca que l'episodi encara no ha acabat.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest matí l'avís de situació de perill per intensitat de pluja: 13 comarques estan en alerta groga (1/6), i s'espera que a partir de la tarda les tempestes tornin a aparèixer amb força.

Una matinada de pluja continuada i registres acumulats destacables

Les precipitacions acumulades des de la tarda de dimecres han estat importants, amb registres que en alguns punts del litoral i prelitoral han superat amb escreix els 20 mm en només mitja hora. Les tempestes van arribar acompanyades de calamarsa, aparell elèctric i amenaces de desbordaments, com el de l'embassament de Foix, que va obligar a activar l'alerta per crescuda en municipis com Castellet i la Gornal i Cubelles. Durant la nit, els bombers van atendre gairebé un centenar d'avisos relacionats amb caigudes d'arbres i acumulacions d'aigua.

| X: @MeteoSantFost

Ruixats de nou a partir del migdia i risc de tempestes a la tarda

Segons el Meteocat, a partir del final del matí s'espera el retorn dels ruixats a l'interior del quadrant nord-est, especialment al Pirineu i Prepirineu, on els primers nuclis convectius podrien reactivar-se. Durant la tarda, la inestabilitat es desplaçarà cap a la depressió Central i, ja entrada la nit, afectarà també el litoral i prelitoral sud, especialment a les comarques de Tarragona i el Baix Penedès.

En aquestes zones, els ruixats podrien tornar a assolir intensitats fortes en períodes curts, acompanyats de tempesta elèctrica i localment de calamarsa o pedra petita. Tot i que de menor magnitud que les d'ahir, aquestes pluges continuen sent prou actives com per provocar noves incidències.

Les 13 comarques en avís: focus al sud i al nord-est

Les comarques amb alerta groga per intensitat de precipitació són: Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Solsonès, Bages, Moianès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès i la Garrotxa. En aquestes, es poden superar els 20 mm en 30 minuts, fet que activa el nivell 1 de perill al mapa d'avisos meteorològics del SMC.

La distribució del fenomen serà local, cosa que significa que no afectarà de manera generalitzada, però sí que podria tenir conseqüències significatives allà on descarregui amb més intensitat.

El Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) continua actiu des d'ahir. Protecció Civil insisteix que, tot i que l'episodi d'avui no sigui tan sever com el de dimecres, continua existint un risc real d'inundacions locals, especialment en zones on el terreny ja està saturat o amb problemes estructurals en el drenatge.