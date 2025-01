L'Extra de Nadal de l'ONCE deixa milions d'euros en 3 localitats catalanes

L'entrada del nou any ha portat una sorpresa molt grata per a tres municipis de Catalunya, gràcies al sorteig de l'Extra de Nadal de la ONCE, celebrat aquest mateix matí. En total, s'han repartit 4,4 milions d'euros entre Sant Celoni (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà) i Torelló (Osona). Omplint d'alegria els carrers d'aquests llocs i confirmant, una vegada més, que la il·lusió pot presentar-se en el moment menys esperat.

El primer premi inunda de fortuna Sant Celoni i Figueres

El número agraciat amb el primer premi ha estat el 45445, les sèries del qual s'han venut tant a Sant Celoni com a Figueres. Al mercat municipal de Sant Celoni, un únic venedor ha despatxat vuit cupons premiats amb 400.000 euros cadascun, atorgant un total de 3,2 milions d'euros a les persones afortunades. El rebombori no es va fer esperar: veïns i curiosos es van acostar per felicitar els guanyadors, mentre l'ambient s'omplia de somriures i brindis espontanis per celebrar el començament d'any.

Per la seva banda, la localitat de Figueres també ha vist la fortuna fer acte de presència, gràcies a dos cupons amb el mateix número, venuts a la Plaça de l'Ajuntament. Aquests dos bitllets premiats han repartit en conjunt 800.000 euros, desfermant l'emoció entre els compradors que, per un cop de sort, van veure recompensada la seva confiança en aquest sorteig nadalenc.

| ONCE

Torelló celebra el segon premi

El segon premi de l'Extra de Nadal, corresponent al 28448, tampoc s'ha quedat enrere pel que fa a emocions. En concret, s'han venut deu cupons a Torelló (Osona), cadascun valorat en 40.000 euros, el que es tradueix en 400.000 euros repartits en total. Encara que la quantia sigui menor que la del primer premi, no ha deixat de generar un gran rebombori a la població. Les xarxes socials locals s'han inundat de comentaris de felicitació, mentre els venedors de la ONCE subratllaven la importància de participar amb regularitat en aquest tipus de sortejos solidaris.

Un doble motiu de celebració

A més de l'alegria dels guanyadors, aquest sorteig especial de la ONCE s'emmarca en una tasca social de gran rellevància. Els fons recaptats a través de la venda de cupons es destinen a finançar programes d'inclusió i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. D'aquesta manera, cada cupó venut no només representa una opció de guanyar un premi, sinó també un suport a la missió de la ONCE a tot l'Estat.