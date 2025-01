El Extra de Navidad de la ONCE deja millones de euros en 3 localidades catalanas

La entrada del nuevo año ha traído una sorpresa muy grata para tres municipios de Catalunya, gracias al sorteo del Extra de Navidad de la ONCE, celebrado esta misma mañana. En total, se han repartido 4,4 millones de euros entre Sant Celoni (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà) y Torelló (Osona). Llenando de alegría las calles de estos lugares y confirmando, una vez más, que la ilusión puede presentarse en el momento menos esperado.

El primer premio inunda de fortuna Sant Celoni y Figueres

El número agraciado con el primer premio ha sido el 45445, cuyas series se han vendido tanto en Sant Celoni como en Figueres. En el mercado municipal de Sant Celoni, un único vendedor ha despachado ocho cupones premiados con 400.000 euros cada uno, otorgando un total de 3,2 millones de euros a las personas afortunadas. El revuelo no se hizo esperar: vecinos y curiosos se acercaron para felicitar a los ganadores, mientras el ambiente se llenaba de sonrisas y brindis espontáneos para festejar el comienzo de año.

Por su parte, la localidad de Figueres también ha visto la fortuna hacer acto de presencia, gracias a dos cupones con el mismo número, vendidos en la Plaza del Ayuntamiento. Estos dos billetes premiados han repartido en conjunto 800.000 euros, desatando la emoción entre los compradores que, por un golpe de suerte, vieron recompensada su confianza en este sorteo navideño.

| ONCE

Torelló celebra el segundo premio

El segundo premio del Extra de Navidad, correspondiente al 28448, tampoco se ha quedado atrás en cuanto a emociones. En concreto, se han vendido diez cupones en Torelló (Osona), cada uno valorado en 40.000 euros, lo que se traduce en 400.000 euros repartidos en total. Aunque la cuantía sea menor que la del primer premio, no ha dejado de generar un gran revuelo en la población. Las redes sociales locales se han inundado de comentarios de felicitación, mientras los vendedores de la ONCE subrayaban la importancia de participar con regularidad en este tipo de sorteos solidarios.

Un doble motivo de celebración

Además de la alegría de los ganadores, este sorteo especial de la ONCE se enmarca en una labor social de gran relevancia. Los fondos recaudados a través de la venta de cupones se destinan a financiar programas de inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. De esta manera, cada cupón vendido no solo representa una opción de ganar un premio, sino también un apoyo a la misión de la ONCE en todo el Estado.