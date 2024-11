Diversos ferits per inhalació de monòxid de carboni

Els incendis en habitatges són una de les emergències més freqüents i perilloses a qualsevol època de l'any. Aquest tipus d'incidents posa en risc no només la integritat de la llar, sinó també la salut i la seguretat dels seus ocupants. La prevenció i el manteniment adequat dels sistemes de calefacció i ventilació són essencials per evitar tragèdies relacionades amb l'acumulació de gasos tòxics, com ara el monòxid de carboni.

Diumenge a la nit, els Bombers de la Generalitat van atendre un greu incident a la Jonquera relacionat amb l'acumulació de monòxid de carboni. Segons van informar a les seves xarxes socials, l'avís es va rebre a les 23.28 hores. Dues dotacions de bombers es van desplaçar fins a una casa adossada de planta baixa i un primer pis per fer les tasques de revisió i ventilació necessàries. La intervenció va evitar una situació que podria haver tingut conseqüències encara més greus.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) també va actuar ràpidament per atendre els afectats. En total, quatre persones van patir les conseqüències de l'exposició al monòxid de carboni. Una es troba en estat menys greu, mentre que les altres tres presenten ferides lleus. Totes van ser traslladades a l'Hospital de Figueres per rebre tractament i monitorització.

El perill d'aquest gas

El monòxid de carboni és un gas incolor, inodor i altament tòxic, cosa que el fa especialment perillós. La seva acumulació sol ser resultat de mala combustió en sistemes de calefacció o aparells domèstics defectuosos. La inhalació perllongada pot causar símptomes com marejos, nàusees, pèrdua de coneixement i, en casos extrems, la mort. Per això, comptar amb detectors de monòxid de carboni a casa és una mesura crucial per prevenir aquest tipus d'emergències.

Aquest incident ressalta la importància de mantenir un adequat manteniment dels sistemes de calefacció i ventilació a les llars. Els bombers van recordar al seu comunicat la necessitat de revisar periòdicament calderes, xemeneies i altres aparells que puguin generar gasos perillosos. A més, van subratllar la importància d'una bona ventilació a totes les estances de l'habitatge, especialment a l'hivern, quan els sistemes de calefacció estan en ús constant.

Els serveis d'emergència i els bombers de Catalunya continuen treballant per garantir la seguretat dels ciutadans. Aquest tipus d'intervencions, encara que reeixides, serveixen com a recordatori dels riscos que correm a casa nostra si no prenem les mesures adequades. La ràpida actuació dels equips de rescat va ser clau per evitar una tragèdia més gran a la Jonquera.

La prevenció és el millor aliat contra aquest tipus d'incidents. Tenir detectors de gasos, fer revisions periòdiques i ventilar els habitatges són accions que poden salvar vides. Aquest darrer episodi a La Jonquera deixa una lliçó clara: hem d'estar sempre alerta per protegir les nostres llars i els qui els habiten.