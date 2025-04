Les espectaculars imatges de Francesc Mauri de la nevada al Pirineu

per Mireia Puig

La tranquil·litat habitual del Pirineu català es va veure alterada sobtadament aquest divendres, deixant escenes tan espectaculars com preocupants per als habitants i visitants de la zona. Francesc Mauri, reconegut meteoròleg català, va documentar amb impactants imatges la sorprenent nevada que va afectar especialment el Port del Cantó, un pas de muntanya que connecta les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell.

El Pirineu cobert per un mantell blanc

Les imatges compartides per Mauri no deixen indiferent a ningú. El paisatge, generalment idíl·lic i verd en aquesta època primaveral, va aparèixer cobert d'una espessa capa de neu, dificultant considerablement el trànsit a les carreteres.

Vehicles aturats, agents de seguretat en plena tasca i visibilitat reduïda són alguns dels elements que destaquen a les fotografies, demostrant la complexitat del fenomen meteorològic que va sorprendre els conductors i autoritats locals.

| Wikipedia

L'explicació darrere la intensa nevada

Aquest episodi de neu es va produir a causa d'una entrada sobtada d'aire fred provinent del nord, col·lisionant frontalment amb les temperatures més suaus i humides característiques d'aquesta època de l'any a Catalunya. En trobar-se aquestes dues masses d'aire amb diferents temperatures i humitats, es va formar una pertorbació intensa que va desencadenar nevades copioses en altituds mitjanes i altes del Pirineu.

El Port del Cantó, que s'eleva a més de 1.700 metres sobre el nivell del mar, va ser especialment afectat per aquest fenomen, mostrant clarament com un pas de muntanya pot convertir-se ràpidament en un lloc perillós si no es prenen les precaucions necessàries davant canvis meteorològics sobtats.

Problemes i respostes davant la nevada

Les imatges de Francesc Mauri mostren clarament els reptes immediats que va generar la nevada. La policia local i Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir ràpidament per regular el trànsit, aconsellant o fins i tot prohibint temporalment l'accés al port a causa de la manca de cadenes o pneumàtics d'hivern en molts vehicles. La recomanació general va ser clara: evitar transitar per aquestes vies si no es compta amb l'equipament adequat.

La importància d'estar preparats

Aquest episodi serveix per recordar la importància vital de consultar sempre el pronòstic meteorològic abans d'emprendre viatges, especialment en zones d'alta muntanya com el Pirineu.

| Canva

Les autoritats recomanen portar sempre cadenes o pneumàtics adequats i seguir atentament les actualitzacions meteorològiques proporcionades per fonts oficials.

Què esperar en els pròxims dies

La previsió per a les pròximes hores assenyala que encara que la situació tendirà a millorar paulatinament, la neu acumulada podria seguir afectant la circulació durant algun temps. Les baixes temperatures nocturnes augmenten el risc de plaques de gel, la qual cosa requereix precaució addicional per part de conductors i residents a la zona.