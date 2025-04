Espectaculars imatges de la pedregada en una localitat catalana

Catalunya ha viscut avui una jornada meteorològica marcada per fenòmens intensos que han sorprès veïns i conductors. Les imatges captades a diverses localitats han deixat patent la intensitat de l'episodi meteorològic que afecta especialment les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell.

La calamarsa és un fenomen caracteritzat per la caiguda de partícules de gel formades als núvols a causa de fortes corrents ascendents que porten les gotes d'aigua cap a zones fredes. Quan aquestes gotes es congelen i augmenten de mida per acumulació de noves capes de gel, finalment cauen a causa del seu pes. Aquest procés pot generar calamarsons de mides variables, des de pocs mil·límetres fins a diversos centímetres.

Les conseqüències de la calamarsa poden ser importants, especialment en àrees urbanes i agrícoles. A ciutats i pobles, l'impacte del gel pot provocar danys importants en vehicles, habitatges i mobiliari urbà. En l'àmbit agrícola, les collites poden patir danys irreparables a causa de la força amb què cau la calamarsa, afectant considerablement l'economia local.

| Soupstock

Impacte als carrers d'Alcarràs i Lleida

La localitat d'Alcarràs, situada a la comarca del Segrià, ha estat una de les més afectades per una calamarsada impressionant que ha cobert de blanc carrers i carreteres en minuts. Vídeos difosos a les xarxes mostren com els vehicles circulen amb dificultat, mentre les voreres es cobreixen ràpidament de calamarsa, creant una escena més pròpia de l'hivern que de la primavera.

A Lleida, la capital de la comarca del Segrià, la situació també ha estat cridanera. Ciutadans han compartit fotos en què s'aprecia la mida dels trossos de gel, alguns dels quals han arribat a superar els 2 centímetres de diàmetre. Aquesta circumstància ha alertat especialment per la possibilitat de danys materials a vehicles i habitatges.

Calamarsa acumulada al Palau d'Anglesola

Al Palau d'Anglesola, la situació ha estat especialment destacable. Veïns d'aquesta localitat del Pla d'Urgell han reportat acumulacions considerables de calamarsa, amb gruixos considerables. En imatges difoses a les xarxes socials es pot apreciar com algunes àrees han quedat cobertes per diversos centímetres de gel, generant dificultats tant per a vianants com per als conductors.

Fenomen menys intens a Terres de l'Ebre i Pirineu

Tot i que el fenomen meteorològic ha tingut el seu principal focus a les comarques centrals, també s'han registrat calamarsades de menor intensitat en altres zones del país. A Roquetes, al Baix Ebre, es van reportar alguns episodis de calamarsa més dispersos i de menor mida, encara que suficients per captar l'atenció de tots els veïns.

A les zones del Pirineu i Prepirineu, localitats com Massaners han vist també com els seus carrers quedaven lleugerament coberts de gel. Encara que en menor mesura, aquestes precipitacions han contribuït a la sensació generalitzada d'un dia plenament hivernal en plena primavera.

Conseqüències i recomanacions

La intensa calamarsada ha generat múltiples afectacions en el trànsit rodat, especialment a l'N-II entre Soses i Alcarràs. On la calçada va quedar notablement afectada per acumulacions de gel que van dificultar la conducció. Les autoritats recomanen als conductors extremar les precaucions, especialment en zones rurals i carreteres secundàries on el gel pot trigar més a fondre's.

Així mateix, és recomanable revisar possibles danys en vehicles aparcats a l'aire lliure i protegir cultius i plantes sensibles. Aquest episodi meteorològic destaca la necessitat d'estar atents a les prediccions del temps, especialment durant la primavera, estació en què són freqüents aquests fenòmens sobtats i molt intensos.