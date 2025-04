Avís urgent del Meteocat: No marxen les pluges, així afectaran els pròxims dies

per Mireia Puig

La primavera continua demostrant que és una estació de contrastos, i els pròxims dies no seran l'excepció. El temps estable que molts catalans esperen amb ànsia per realitzar activitats a l'aire lliure haurà d'esperar una mica més.

Encara que recentment hem experimentat alguns dies assolellats i temperatures agradables, el panorama meteorològic té preparat un gir inesperat. Les condicions climàtiques tornaran a ser protagonistes, marcant canvis significatius a curt termini.

Dilluns: Núvols i clars abans del canvi

La setmana comença amb un ambient variable a tot Catalunya. Durant el dia, prevaldran els intervals nuvolosos en gran part del territori, especialment a les comarques de l'interior i prelitoral. A les zones costaneres, principalment a Tarragona i Barcelona, hi haurà estones de sol combinades amb nuvolositat, creant un paisatge de clarobscurs típic del mes d'abril.

| Ethan Wu, Pexels, matsilvan, Getty Images, XCatalunya

Encara que les temperatures es mantindran estables durant el dia, al caure la tarda es començaran a sentir alguns canvis. El contrast tèrmic entre la tarda i la nit s'accentuarà, la qual cosa podria requerir portar amb si una peça addicional si planeja romandre fora fins tard.

Dimarts: Arriben les pluges amb descens tèrmic

Dimarts és el dia en què realment es percebrà un notable canvi en el temps. Segons informa el Meteocat, un nou front portarà amb si precipitacions generalitzades, especialment intenses a les comarques de Girona i Barcelona.

No es descarten tempestes puntuals a la Catalunya Central, acompanyades ocasionalment per activitat elèctrica i ratxes fortes de vent. És recomanable extremar la precaució al conduir, especialment en vies interurbanes i carreteres secundàries, atès que la visibilitat podria veure's afectada per les pluges intenses.

Juntament amb les pluges arribarà un notable descens de les temperatures. Aquesta baixada tèrmica serà especialment perceptible a àrees de l'interior i el Pirineu, amb mínimes que podrien descendir diversos graus respecte a dies anteriors. En municipis com Vic o Ripoll, les temperatures matinals podrien caure prop dels 5 °C, per la qual cosa és aconsellable estar atents a possibles gelades en zones més altes.

Dimecres: Es recuperen lentament les temperatures

La bona notícia arribarà a partir de dimecres, ja que encara que el dia començarà encara amb presència de núvols residuals i algunes precipitacions lleugeres a les comarques més orientals de Girona, la tendència serà de millora progressiva durant el transcurs del dia.

A mesura que avanci la jornada, els cels s'aniran aclarint paulatinament, començant des del sud cap al nord, amb moments de sol cada vegada més prolongats, especialment a Tarragona i Lleida. Les temperatures també començaran a recuperar-se lentament, tornant a poc a poc a valors més acordes amb aquesta època de l'any.

| Canva

S'espera que cap a la tarda de dimecres l'ambient sigui molt més agradable, permetent reprendre activitats a l'aire lliure en millors condicions, encara que encara amb certa inestabilitat a les comarques gironines.

Consells i recomanacions davant aquest episodi meteorològic

Davant aquest nou episodi meteorològic primaveral, és fonamental estar atents a les actualitzacions del Meteocat, especialment si es tenen previstes activitats a l'aire lliure. Per evitar inconvenients, es recomana mantenir sempre un paraigua o impermeable a mà i optar per vestimenta adequada per a temperatures més fresques, particularment en les primeres hores del dia.

Quant als desplaçaments per carretera, és important verificar l'estat del trànsit i de les vies abans de sortir de casa, ja que podrien produir-se afectacions derivades de la pluja intensa i puntual, com acumulacions d'aigua a la calçada o possibles despreniments en àrees muntanyoses.

Finalment, recordar que, encara que aquest període de pluges pot resultar incòmode, és essencial per recarregar aqüífers i millorar les condicions agrícoles a tot Catalunya. Una primavera amb precipitacions adequades és vital per assegurar un estiu amb menys riscos associats a la sequera i els incendis forestals.