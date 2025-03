Espectaculars dades de les pluges dels últims dies: 'Més de...'

Les precipitacions dels últims dies han deixat registres que no es veien des de fa temps a Catalunya. La combinació d'una entrada d'aire humit del Mediterrani amb un sistema de baixes pressions ha resultat en acumulacions d'aigua en diverses comarques. Superant àmpliament els 100 mm en diversos punts del territori.

Àrees amb majors acumulacions d'aigua

El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que els registres més elevats s'han produït a Beget (Ripollès). Amb 210 mm, i al Parc Natural dels Ports, on han caigut 200 mm. Aquestes xifres reflecteixen la intensitat de l'episodi, que també ha impactat altres zones amb acumulacions importants.

La influència de la pertorbació també s'ha fet notar al Montseny, on a la muntanya de Puig Sesolles s'han recollit 195,2 mm. Per la seva banda, Arbúcies (Selva) ha registrat 178,7 mm, situant-se entre les localitats més afectades per les precipitacions.

Altres valors destacats inclouen els 176,9 mm a Espot (Pallars Sobirà) i els 174,3 mm a Viladrau (Osona). El que confirma que l'episodi ha tingut un impacte generalitzat a la meitat nord del país.

| Getty Images Signature, Vizerskaya

Factors que han afavorit aquestes pluges intenses

L'episodi ha estat marcat per la persistència de la inestabilitat atmosfèrica i l'orografia de Catalunya. Que ha afavorit l'ascens de l'aire humit i la seva posterior condensació en forma de precipitacions continuades. La convergència de vents humits de llevant ha estat clau en la generació de pluges tan copioses, especialment en zones muntanyoses, on l'orografia ha actuat com a barrera potenciant les precipitacions.

Conseqüències i previsions

Aquestes pluges han suposat un respir per als embassaments, que es trobaven en nivells preocupants després de mesos de sequera. No obstant això, també han generat incidències, com crescudes puntuals en rius i rieres, així com despreniments en algunes carreteres secundàries.

Per als pròxims dies, s'espera que la situació meteorològica evolucioni cap a un patró estable, encara que amb la possibilitat d'algunes pluges residuals al litoral. Malgrat la treva prevista, és recomanable mantenir-se informats davant possibles canvis i extremar la precaució en zones de risc per despreniments o noves acumulacions d'aigua.

| Getty Images, Alain36

L'impacte d'aquestes pluges també s'ha reflectit en l'activitat agrícola, on alguns cultius han rebut un alleujament després de mesos d'estrès hídric. No obstant això, en zones més exposades, les pluges torrencials han provocat embassaments que podrien afectar la producció si la humitat persisteix durant diversos dies.

D'altra banda, els experts adverteixen que aquest tipus d'episodis extrems poden tornar-se més freqüents a causa del canvi climàtic. L'alteració dels patrons meteorològics i l'augment de temperatures afavoreixen una major evaporació. I, en conseqüència, pluges més intenses en períodes curts de temps, el que planteja nous desafiaments per a la gestió de l'aigua i la prevenció de riscos naturals.