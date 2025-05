Aliança Catalana treu pit: Demostració de força arreu del país

Barcelona, Ripoll, Olot, Vic, Terrassa, Girona, Castelldefels, Tarragona, Banyoles, Figueres, Mataró, Reus... Aquest diumenge, Aliança Catalana ha deixat clar que el seu projecte no només és viu: és imparable. Amb actes simultanis arreu del territori, la formació liderada per Sílvia Orriols ha donat el tret de sortida a la seva maquinària municipalista, posant la primera pedra per a les eleccions locals del maig de 2027. L’independentisme autèntic —no el dels pactes amb l'enemic, ni el de la pancarta buida— ha sortit de les institucions per tornar al carrer.



La jornada ha estat una autèntica demostració de força, d’estratègia i d’arrelament territorial. Lluny de les gesticulacions estèrils dels partits del règim del 155, Aliança Catalana ha reunit centenars de patriotes disposats a recuperar poble a poble el que ens han pres des de dalt.

27 comitès comarcals i presència a 5 ajuntaments

Aliança Catalana ha activat de manera decidida el desplegament municipalista amb 27 comitès comarcals ja constituïts, una infraestructura que la consolida com la força emergent més sòlida de l’independentisme de base. Aquest és un partit que no es limita a fer tuits o proclames de sofà: està arrelant a cada comarca, organitzant-se i creixent des del municipalisme.

| Aliança Catalana

I no comencen de zero. Actualment, ja governen a Ripoll amb 6 regidors i tenen presència institucional a Manlleu amb 1 regidor, una representació directa que exemplifica la confiança ciutadana.

A més, la força s’amplifica amb la incorporació de grups municipals independents a Roda de Ter (1), Bellpuig (2) i Sant Antoni de Vilamajor (3) que s’han sumat sota el paraigua aliat, units pels valors de sobirania, ordre i defensa de Catalunya. La flama s’estén, i cada cop més municipis es planten i diuen prou a la decadència i la submissió.

Un acte emocionant i un missatge inequívoc

A Vilanova i la Geltrú, l’acte del Garraf va tenir un caràcter profundament emotiu. El minut de silenci per Oriol Martí, secretari comarcal traspassat recentment, va recordar que aquest combat no és només polític, sinó també personal i col·lectiu. Una estelada sobre una cadira buida simbolitzava el seu compromís i el d’aquells que ja no hi són.

| Aliança Catalana

L’objectiu: governar Catalunya poble a poble

El responsable d’Estudis i Programes, Jordi Aragonès, va parlar clar: “necessitem entre 200 i 300 regidors per fer el salt definitiu al Parlament el 2028.” Aquesta és una cursa de fons, però l’entrenament ja ha començat. I com a bon partit seriós, la planificació s’està fent amb temps, intel·ligència i organització.



Per Xavier Cusiné, president comarcal del Garraf, la clau és clara: “conquerir el govern local, municipi a municipi, carrer a carrer i plaça a plaça.” Això no va de fer oposició simbòlica, sinó de gestionar, transformar i defensar el territori des del primer dia.

| Aliança Catalana

El futur comença avui

Oriol Gès, secretari d'organització del partit, consultat per XCatalunya.cat destaca que una presència forta i organitzada a totes les comarques serà determinant per garantir la preparació i presentació de llistes sòlides de cara a les eleccions municipals de 2027.

Subratlla també la importància de la campanya de parades informatives que el partit duu a terme cada cap de setmana —i que, només aquest 2025, ja suma desenes d’accions arreu del país— com a eina clau per fer arribar el projecte a peu de carrer i transmetre als catalans que sí existeix una alternativa real a la degradació política, social i nacional a què ens han condemnat els partits del sistema.

Amb aquest desplegament territorial creixent, Aliança Catalana es consolida com l’alternativa nacionalista i sobiranista als ajuntaments, decidida a fer que Catalunya torni a ser governada des del compromís amb la seva gent, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb el seu futur.



Ja n’hi ha prou de botiflers que utilitzen les institucions per carregar-se el país. Ja n’hi ha prou de buròcrates venuts a Madrid. El poble català ha trobat una veu, i no pensa callar. Des de Ripoll a Castelldefels, des de Banyoles a Reus, s’està gestant una nova Catalunya: més forta, més lliure i més desvetllada que mai.

I aquest diumenge, la crida ha estat clara i rotunda: o ells o nosaltres. I Aliança catalana no pensa rendir-se.