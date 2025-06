Els embassaments de Foix i de Riudecanyes, la nota discordant: Última hora de la sequera

L'anàlisi diari de l'estat dels embassaments a Catalunya mostra una tendència positiva generalitzada, tot i que amb excepcions destacades. Aquest dimecres 4 de juny, les dades reflecteixen una millora consistent en pràcticament totes les reserves hídriques del territori, excepte dos casos concrets: l'embassament de Foix i el de Riudecanyes.

L'embassament de Foix, situat al municipi de Castellet i la Gornal, mostra avui una lleu baixada, situant-se al 94,12%, davant del 94,16% registrat ahir. Encara que la variació pugui semblar mínima, aquesta lleugera baixada contrasta notablement amb la dinàmica positiva observada a la resta d'embassaments catalans, generant preocupació en una zona estratègica, especialment tenint en compte que Foix sol mantenir-se a prop del màxim de capacitat en èpoques favorables com l'actual.

Més preocupant encara és la situació de l'embassament de Riudecanyes, a la comarca del Baix Camp. Aquest embassament, que fa dies que mostra un estancament clar, avui evidencia una baixada al 61,03%, respecte al 61,17% del dia anterior. Aquesta dada és especialment sensible atès que Riudecanyes és un dels embassaments amb menor percentatge de reserves a Catalunya, cosa que complica encara més la gestió hídrica local i posa en alerta el sector agrícola, molt dependent de l'aigua provinent d'aquest embassament.

| ACN

Positivisme malgrat tot

En termes generals, però, Catalunya continua mantenint xifres positives, assolint ja el 81,32% de capacitat global als seus embassaments interns. Destaquen positivament embassaments com el de Sau, que manté una recuperació constant i se situa avui al 65,20%, marcant una pujada significativa respecte al dia anterior, quan estava al 64,96%.

També és remarcable l'evolució positiva en embassaments com el de Susqueda, que supera el 89%, acostant-se al cobejat llindar del 90% que històricament marca una situació de confort hídric per a les comarques que en depenen, com Osona i el Gironès. La Llosa del Cavall i Sant Ponç, amb lleugeres però constants pujades, segueixen mostrant una estabilitat hídrica tranquil·litzadora.

Aquest panorama hídric desigual recorda a les autoritats la importància de continuar treballant en solucions específiques per a zones crítiques. Precisament, tant Foix com Riudecanyes requereixen una atenció especial per part del Govern i l'Agència Catalana de l'Aigua, que ja ha posat en marxa plans de millora específics per a zones castigades recurrentment per l'escassetat hídrica.

Així doncs, encara que la recuperació generalitzada és una gran notícia per a la majoria del territori català, el focus no pot desviar-se d'embassaments clau com Foix i Riudecanyes. La gestió d'aquests recursos és fonamental per evitar que la sequera torni a convertir-se en una crisi estructural, especialment davant d'un estiu que s'anticipa calorós i exigent en termes de consum hídric.