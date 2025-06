Meteocat actualitza l'alerta per pluges per avui dimecres: Noves comarques afectades

per Iker Silvosa

El clima a Catalunya torna a col·locar-se al centre de l'atenció pública aquest dimecres. Mentre bona part del territori comença el dia amb la vista posada al cel, l'atmosfera sembla disposada a donar mostres del seu caràcter variable, marcant diferències notables en funció de la comarca i el moment del dia. Al llarg de la jornada, l'evolució de la situació meteorològica i les noves previsions han obligat a actualitzar els avisos de risc.

Alerta de Meteocat: el risc augmenta i noves comarques entren a la zona de vigilància

Les últimes actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) reflecteixen un augment en el nivell d'alerta meteorològica respecte al comunicat de la jornada anterior. Si ahir el grau de perill màxim per intensitat de pluja se situava en 1/6, avui puja a 2/6, cosa que implica una probabilitat més significativa que es produeixin fenòmens de precipitació intensa en determinats punts del territori.

El període més delicat, segons l'alerta oficial, comprèn entre les 14:00 i les 20:00 hores, interval en què s'espera que puguin acumular-se més de 20 mm de pluja en només 30 minuts en alguns municipis. Aquest llindar meteorològic, encara que pot semblar puntual, té el potencial de generar complicacions en zones urbanes i rurals, especialment allà on el drenatge resulta insuficient o en àrees històricament vulnerables a pluges intenses.

Pel que fa a la distribució geogràfica del risc, l'alerta de Meteocat continua mantenint com a zones especialment vigilades les comarques de Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Gironès. No obstant això, la novetat d'aquesta actualització és la inclusió del Baix Empordà a la llista de territoris sota vigilància meteorològica per avui dimecres. Aquest ajust confirma la tendència a l'expansió del fenomen cap al litoral i reforça la necessitat d'atenció en aquesta part del nord-est català.

Les imatges dels mapes meteorològics publicats mostren com el risc és localitzat, però amb potencial de convertir-se en precipitacions fortes i de curta durada, acompanyades de vegades de tempesta, ratxes de vent intenses, i fins i tot calamarsa o pedra. La resta del quadrant nord-est i comarques del Pirineu i Prepirineu, com la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Osona i Terra Alta, també podrien registrar pluges, encara que en principi seran menys intenses i de caràcter més irregular.

Evolució de l'episodi: què esperar al llarg del dia

Durant la matinada i les primeres hores de dimecres, la precipitació es presenta en forma de ruixats dispersos al nord-oest del país. A mesura que avanci el matí, els models prediuen que els ruixats podran desenvolupar-se de manera irregular al Pirineu, Prepirineu i el quadrant nord-est, estenent-se de forma més aïllada cap a punts del prelitoral. En general, aquestes pluges seran febles o moderades, amb acumulacions poc rellevants a la majoria de comarques.

Tanmateix, la situació canviarà de manera notable a partir del migdia i, sobretot, durant la tarda, que és quan el Meteocat activa l'alerta més estricta. En aquest tram horari, s'espera la possibilitat de ruixats puntualment forts, acompanyats de tempesta, caiguda de calamarsa i ratxes de vent, podent acumular quantitats abundants d'aigua en poc temps. Aquest tipus d'episodis es donen pel xoc de masses d'aire i la dinàmica atmosfèrica típica de finals de primavera, amb una atmosfera inestable que propicia la formació de nuclis convectius de ràpid desenvolupament.