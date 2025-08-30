Embassaments Catalunya: Les pluges d’aquesta setmana afecten negativament el pantà de Foix

L'embassament Foix registra una de les caigudes més acusades dels últims mesos, però l'explicació no rau en l'evaporació ni en un augment del consum. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va iniciar dimecres un desaigüe preventiu davant la previsió de pluges intenses al Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Garraf. L'objectiu era alliberar espai per augmentar la capacitat de recepció de l'embassament i evitar possibles desbordaments com els ocorreguts setmanes enrere, que van provocar danys riu avall i a la desembocadura.
Aquest moviment ha fet que el nivell de l'embassament passi d'un 87% a un 69%, una baixada de gairebé 18 punts en només tres dies. Es tracta d'una maniobra necessària, ja que l'embassament presenta limitacions de capacitat a causa dels llots i sorres acumulats durant dècades. Per aquest motiu, l'ACA pretenia situar el Foix al voltant del 80%, tot i que finalment el buidatge ha estat més gran, garantint un marge de seguretat ampli en cas d'avingudes.
Un embassament clau al litoral
El Foix és un embassament petit, però amb un paper fonamental en la gestió hídrica del litoral central. Les seves bones xifres durant els últims mesos, que fins i tot el van situar per sobre del 90%, han permès que es pugui assumir un buidatge d'aquestes característiques sense comprometre'l. La decisió, per tant, respon a criteris de seguretat i reforça el missatge de prudència: no creueu lleres en cas d'avingudes i eviteu zones inundables si plou.
La resta d'embassaments mantenen l'estabilitat
Més enllà de la situació particular del Foix, el balanç general de la conca interna catalana és de relativa estabilitat. Avui les reserves totals se situen al 72,24 %, només unes dècimes menys que a mitja setmana. Susqueda aguanta en xifres molt altes amb un 80,38 %, consolidant el seu paper com a embassament més estable. La Baells, amb un 86,57 %, dobla les xifres de fa un any i es manté com a referent.
Altres embassaments també presenten dades sòlides. Sant Ponç arriba al 87,48 %, mentre que la Llosa del Cavall confirma la seva resistència al 84,85 %, amb diverses jornades de pujades consecutives. A la part baixa, Siurana continua en situació crítica amb un 15,39%, i Riudecanyes cau fins al 41,47%, després de setmanes d'oscil·lacions lligades al transvasament. Sau i Darnius Boadella es mantenen al voltant del 57% i 58%, respectivament, amb descensos controlats però sensibles a la calor.
Una foto molt millor que el 2023
Malgrat l'ajust al Foix, els embassaments catalans presenten un panorama molt diferent del de l'any passat. A l'agost de 2023, la conca interna no arribava al 32 %, davant el 72 % actual. El salt interanual és abismal i confirma que Catalunya ha deixat enrere l'emergència de sequera, entrant en una fase de més seguretat.