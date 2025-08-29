Logo xcatalunya.cat
Una bandera onejant el vent al costat d'una sirena vermella sobre un cel blau amb núvols.
Senyera amb un senyal d’alerta | XCatalunya, Getty Images Signature: gdagys, algobygraf
Gir de 180º en el temps segons el Meteocat: Es notarà l'inici de setembre

Ho han anunciat a través del seu compte oficial de X, abans Twitter

Xavi Martín
Xavi Martín

Els últims dies d’agost ens han regalat un ambient de calma i temperatures plenament estiuenques a bona part de Catalunya. Molts han aprofitat aquestes jornades per gaudir de les últimes escapades d’estiu sota un sol que semblava no voler acomiadar-se.

Tanmateix, l’atmosfera es troba en un equilibri delicat que està a punt de trencar-se de manera significativa. Les altes pressions que garantien l’estabilitat comencen a debilitar-se progressivament davant l’avanç de noves influències. Aquest canvi subtil, però imparable, prepara l’escenari per a una transició meteorològica que marcarà un abans i un després al calendari.

Un front atlàntic posarà fi al domini de l’estiu

La transformació del temps començarà a gestar-se durant la jornada de diumenge amb l’arribada d’un front meteorològic actiu. Aquest sistema de baixes pressions, impulsat per aire més fred a les capes altes de l’atmosfera, irromprà pel nord-oest de la península.

Un carrer urbà amb un carril bici vermell i un edifici històric al fons, amb un termòmetre a primer pla mostrant una temperatura càlida.
Barcelona i la seva meteorologia | PixaBay, RossHelen, geralt, XCatalunya

El seu avanç portarà un augment notable de la inestabilitat, que es manifestarà amb la formació de núvols de gran desenvolupament vertical. Les primeres precipitacions, en forma de ruixats i tempestes, afectaran les comarques del Pirineu i Prepirineu occidental. Zones com la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça seran les primeres a rebre aquest canvi radical.

Al llarg del dia, el front continuarà el seu avanç per la resta del territori, estenent la nuvolositat i les pluges de manera més irregular. Les comarques centrals i del prelitoral també podrien registrar alguns ruixats d’intensitat moderada durant la tarda i la nit.

Aquest episodi d’inestabilitat no només portarà aigua, sinó que també provocarà un descens tèrmic que en serà el veritable protagonista. El vent de component oest i nord-oest bufarà amb ratxes moderades, contribuint a netejar l’atmosfera i a refrescar l’ambient de manera contundent.

Un ambient de tardor per donar la benvinguda al setembre

El canvi de temps no serà un esdeveniment passatger, sinó que obrirà les portes a una nova dinàmica atmosfèrica per a l’inici de la setmana vinent. La jornada de dilluns consolidarà el notable descens de les temperatures, que se situaran per sota dels valors habituals per a aquesta època de l’any. Ens llevarem amb un ambient fresc a tot el territori, i fins i tot fred a les zones de muntanya, on el termòmetre podria baixar considerablement.

Tot i que la inestabilitat anirà a menys, encara quedaran restes d’aire fred que podrien generar alguns ruixats residuals al quadrant nord-est, especialment a comarques de Girona.

El mapa de dimarts ens mostra una situació més estabilitzada, amb un predomini del sol a la major part de Catalunya. Tanmateix, la massa d’aire que ens acompanyarà serà completament diferent de la dels dies previs, mantenint les temperatures a ratlla.

Il·lustració d´un mesurador de temperatura amb flocs de neu al´esquerra i un sol a la dreta sobre un fons desenfocat d´un paisatge urbà.
Montatge de Catalunya amb un símbol de canvi meteorològic en primer terme | XCatalunya, Grisha Bruev, Alla Zbitnieva

Els matins continuaran sent frescos i les màximes diürnes, tot i que agradables, ja no assoliran els valors de xafogor de la darrera setmana. Aquest panorama confirma que el canvi del cap de setmana serà el punt d’inflexió definitiu cap a un temps més propi de la tardor.

Recomanacions davant el nou escenari meteorològic

Aquest gir de guió meteorològic ens obliga a adaptar els nostres plans i a prendre certes precaucions durant els dies vinents. És fonamental consultar les actualitzacions de la previsió abans de fer activitats a l’aire lliure, sobretot diumenge a zones de muntanya.

Les tempestes poden ser localment intenses i anar acompanyades d’aparell elèctric, per la qual cosa es recomana evitar les àrees exposades. El descens de les temperatures ens convidarà a rescatar de l’armari alguna peça d'abrigar per a les primeres hores del dia i la nit. L’arribada de la tardor meteorològica es farà sentir de manera clara, tancant la porta a l’estiu i obrint un capítol completament nou.

