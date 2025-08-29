Gir de 180º en el temps segons el Meteocat: Es notarà l'inici de setembre

Els últims dies d’agost ens han regalat un ambient de calma i temperatures plenament estiuenques a bona part de Catalunya. Molts han aprofitat aquestes jornades per gaudir de les últimes escapades d’estiu sota un sol que semblava no voler acomiadar-se.
Tanmateix, l’atmosfera es troba en un equilibri delicat que està a punt de trencar-se de manera significativa. Les altes pressions que garantien l’estabilitat comencen a debilitar-se progressivament davant l’avanç de noves influències. Aquest canvi subtil, però imparable, prepara l’escenari per a una transició meteorològica que marcarà un abans i un després al calendari.
Un front atlàntic posarà fi al domini de l’estiu
La transformació del temps començarà a gestar-se durant la jornada de diumenge amb l’arribada d’un front meteorològic actiu. Aquest sistema de baixes pressions, impulsat per aire més fred a les capes altes de l’atmosfera, irromprà pel nord-oest de la península.
El seu avanç portarà un augment notable de la inestabilitat, que es manifestarà amb la formació de núvols de gran desenvolupament vertical. Les primeres precipitacions, en forma de ruixats i tempestes, afectaran les comarques del Pirineu i Prepirineu occidental. Zones com la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça seran les primeres a rebre aquest canvi radical.
Al llarg del dia, el front continuarà el seu avanç per la resta del territori, estenent la nuvolositat i les pluges de manera més irregular. Les comarques centrals i del prelitoral també podrien registrar alguns ruixats d’intensitat moderada durant la tarda i la nit.
Aquest episodi d’inestabilitat no només portarà aigua, sinó que també provocarà un descens tèrmic que en serà el veritable protagonista. El vent de component oest i nord-oest bufarà amb ratxes moderades, contribuint a netejar l’atmosfera i a refrescar l’ambient de manera contundent.
Un ambient de tardor per donar la benvinguda al setembre
El canvi de temps no serà un esdeveniment passatger, sinó que obrirà les portes a una nova dinàmica atmosfèrica per a l’inici de la setmana vinent. La jornada de dilluns consolidarà el notable descens de les temperatures, que se situaran per sota dels valors habituals per a aquesta època de l’any. Ens llevarem amb un ambient fresc a tot el territori, i fins i tot fred a les zones de muntanya, on el termòmetre podria baixar considerablement.
Tot i que la inestabilitat anirà a menys, encara quedaran restes d’aire fred que podrien generar alguns ruixats residuals al quadrant nord-est, especialment a comarques de Girona.
El mapa de dimarts ens mostra una situació més estabilitzada, amb un predomini del sol a la major part de Catalunya. Tanmateix, la massa d’aire que ens acompanyarà serà completament diferent de la dels dies previs, mantenint les temperatures a ratlla.
Els matins continuaran sent frescos i les màximes diürnes, tot i que agradables, ja no assoliran els valors de xafogor de la darrera setmana. Aquest panorama confirma que el canvi del cap de setmana serà el punt d’inflexió definitiu cap a un temps més propi de la tardor.
Recomanacions davant el nou escenari meteorològic
Aquest gir de guió meteorològic ens obliga a adaptar els nostres plans i a prendre certes precaucions durant els dies vinents. És fonamental consultar les actualitzacions de la previsió abans de fer activitats a l’aire lliure, sobretot diumenge a zones de muntanya.
Les tempestes poden ser localment intenses i anar acompanyades d’aparell elèctric, per la qual cosa es recomana evitar les àrees exposades. El descens de les temperatures ens convidarà a rescatar de l’armari alguna peça d'abrigar per a les primeres hores del dia i la nit. L’arribada de la tardor meteorològica es farà sentir de manera clara, tancant la porta a l’estiu i obrint un capítol completament nou.