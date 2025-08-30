Oficial Meteocat: Gairebé tot el país afectat per pluges intenses entre diumenge i dilluns

L'ambient plàcid que ha caracteritzat els últims dies d'agost es prepara per a una transformació significativa. Una massa d'aire inestable avança progressivament i alterarà les condicions atmosfèriques a gran part del territori. Aquest canvi anticipa un final de cap de setmana i un inici de setmana laboral amb el paraigua com a protagonista.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un comunicat oficial que confirma l'arribada d'un episodi de pluges intenses. La situació meteorològica de perill ha estat activada per advertir la població sobre els fenòmens que s'esperen.
Un diumenge de ruixats a l'interior i Prepirineu
L'estabilitat començarà a manifestar-se amb contundència a partir de les 14:00 hores de diumenge, estenent-se durant vint-i-quatre hores. L'avís meteorològic destaca la possibilitat de precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només trenta minuts. Aquesta intensitat de pluja es considera elevada i pot generar complicacions en un curt període de temps.
Durant la jornada dominical, el focus principal de les tempestes se situarà a les comarques de l'interior i del Prepirineu. Zones de la Catalunya Central, així com la província de Lleida, presenten una probabilitat més gran de registrar aquests xàfecs localment forts. El mapa de perill de Meteocat tenyeix de groc una extensa franja que abasta des del Pirineu fins a les comarques properes a la costa, indicant un risc notable.
Dilluns, el temporal es desplaça cap al litoral
Amb l'arribada de dilluns, l'escenari meteorològic mostrarà una evolució clara i l'epicentre del risc es traslladarà. El front d'inestabilitat es mourà cap a l'est, concentrant la seva activitat al litoral i prelitoral català. Les comarques de Barcelona i Girona passaran a ser les més afectades pels ruixats més intensos durant el matí.
Mentrestant, les comarques de l'interior i de Ponent veuran com el risc disminueix considerablement, quedant en un nivell de perill més baix. Aquest desplaçament és un comportament habitual en situacions d'inestabilitat que escombra el territori d'oest a est. La distribució geogràfica del fenomen requereix que l'atenció se centri en diferents punts del mapa a mesura que avancin les hores.
Un nivell de perill que exigeix precaució
El grau de perill màxim assignat per Meteocat per a aquest episodi ha estat qualificat amb un nivell de 2 sobre una escala de 6. Aquest valor indica que, tot i que no ens enfrontem a un fenomen meteorològic extrem, sí que requereix una atenció especial per part de la ciutadania.
Les pluges d'aquesta intensitat són capaces de provocar un augment sobtat del cabal de rieres, torrents i barrancs.
Així mateix, poden causar inundacions locals en zones urbanes amb sistemes de drenatge insuficients, així com en passos subterranis i àrees baixes. La combinació de la intensitat de la pluja i l'orografia determinarà l'impacte final a cada localitat. La previsió es mantindrà activa fins a les dues de la tarda de dilluns, moment en què s'espera que la situació comenci a millorar.
Recomanacions davant l'arribada de les pluges
Davant d'aquest pronòstic, és fonamental adoptar una actitud prudent per minimitzar qualsevol mena de risc associat a les tempestes. Es recomana encoratjadament moderar la velocitat a la carretera i augmentar la distància de seguretat, ja que l'asfalt mullat redueix l'adherència.
Convé evitar estacionar vehicles en lleres seques o zones inundables, que poden activar-se de manera sobtada. També és aconsellable netejar els desaigües i canaletes de patis i terrasses per facilitar l'evacuació de l'aigua. És crucial mantenir-se informat a través dels canals oficials del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil. La prevenció és la millor eina per afrontar episodis meteorològics que, tot i ser habituals, sempre mereixen la nostra màxima atenció.