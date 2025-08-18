Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Estat dels embassaments a l’estiu
Estat dels embassaments a l'estiu | Canva
Actualitat

Els embassaments catalans resisteixen amb nota l’onada de calor: Tots els detalls

Avui s’acaba aquest període de calor extrema i els pantans confirmen el seu bon estat i la seva capacitat de resistència en aquests contextos

Foto d'autor de Iker Silvosa
per Iker Silvosa

La segona onada de calor de l'estiu ha deixat temperatures extremes durant més de dues setmanes a Catalunya. Tanmateix, els embassaments catalans han resistit amb solidesa i tanquen l'episodi amb descensos mínims en el conjunt de la conca interna. Entre el 3 i el 18 d'agost, el nivell mitjà ha passat del 76,82 % al 74,49 %. Això significa una pèrdua de només 2,33 punts, una dada molt positiva per a un mes d'agost. En anys anteriors, descensos d'aquest calibre podien concentrar-se en una sola setmana de calor intensa.

Els embassaments mostren realitats diferents, tot i que tres casos destaquen per sobre de la resta. Siurana ha perdut gairebé nou punts i es queda al 15,85 %. No es deu a la calor, sinó al transvasament d'aigua cap a Riudecanyes, que en paral·lel ha pujat fins al 46,89 %. Aquesta operació, aprovada per l'Agència Catalana de l'Aigua, ha reobert protestes al Priorat i tensions amb els regants.

El segon cas particular és el de Foix, que ha passat del 98,91 % al 91,54 %. El descens sembla fort, però s'explica pel context: l'embassament havia superat el 100 % després de les intenses pluges de finals de juliol. El seu ajust respon a aquesta excepcionalitat, no pas a l'onada de calor.

Pantà de Riudecanyes
Pantà de Riudecanyes | ACN

Descensos mínims a la resta

Més enllà d'aquests casos, la majoria d'embassaments han mantingut xifres altes i descensos molt continguts. La Llosa del Cavall és el millor exemple: en més de dues setmanes de calor amb prou feines ha baixat mig punt. Es manté en un sòlid 83,70 %, demostrant una resistència que reforça l'estabilitat del sistema. També Susqueda ha mostrat un bon comportament, perdent menys de dos punts i situant-se a prop del 80 %.

Altres embassaments com la Baells, Sant Ponç o Darnius Boadella també han descendit lleugerament, però romanen en nivells molt alts per a un agost tan calorós. Les seves xifres, totes per sobre del 62 %, reforcen el bon moment que viu la conca interna catalana.

La conclusió és clara: Catalunya ha superat l'onada de calor amb un balanç molt positiu. Mentre altres conques espanyoles han perdut entre tres i cinc punts en la mateixa quinzena, Catalunya ha contingut la caiguda. Amb més de tres quartes parts de la capacitat disponible, les reserves continuen en nivells que garanteixen tranquil·litat i marge per afrontar el que resta d'estiu.

El contrast amb l'any passat és abismal. L'agost de 2024, la conca interna amb prou feines superava el 32 % i es trobava en situació d'emergència. Avui, en canvi, la gestió i el coixí acumulat a la primavera permeten parlar d'estabilitat. Catalunya es consolida, així, com una de les grans excepcions hídriques a Espanya.

➡️ Actualitat