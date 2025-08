Els embassaments catalans resisteixen el primer dia de l’onada de calor: Gran notícia a Sau

per Iker Silvosa

La gestió hídrica a Catalunya continua sorprenent tant propis com estranys en aquest atípic estiu de 2025. Ahir es va registrar el primer dia d'una nova onada de calor, amb temperatures que freguen els màxims anuals i posen a prova la resistència de les reserves d'aigua. Tanmateix, la realitat dels embassaments catalans no només desafia les previsions més prudents, sinó que ofereix un missatge d'optimisme i confiança com poques vegades s'havia vist en l'última dècada.

Un sistema robust davant la calor: baixades mínimes i un embassament en ascens

El balanç de les últimes 24 hores és, senzillament, espectacular des del punt de vista tècnic: l'estat dels embassaments a Catalunya gairebé no ha variat, situant-se avui en un 76,73 % de la seva capacitat total, només -0,09 % menys que la jornada anterior. Aquesta estabilitat no és casual, sinó la conseqüència directa de mesos de gestió preventiva, pluges ben aprofitades i un consum responsable que han retornat la conca interna catalana a nivells històricament alts per a aquesta època de l'any.

Però l'autèntica gran notícia del dia arriba des de l'embassament de Sau. En contra de la lògica estival —que sol traduir-se en pèrdues fins i tot moderades—, Sau ha registrat una pujada significativa de +0,40 %, situant-se en el 65,23 %, la pujada més gran de tota la xarxa en plena onada de calor. No només trenca la tendència general de baixades, sinó que confirma la recuperació total d'un pantà que en estius anteriors protagonitzava imatges d'alarma per la sequera. Avui, Sau és sinònim de resiliència i adaptació: ha encadenat dos dies consecutius de pujada, un fenomen molt poc habitual a l'agost.

| ACN

La resta del sistema: estabilitat i alguna ombra

La resta dels embassaments es manté en una dinàmica de baixades mínimes. La Baells perd només 0,13 % (fins al 89,75 %), Susqueda baixa un 0,41 % (81,20 %), i Darnius Boadella retrocedeix un 0,33 % (66,19 %). Destaca de nou la gairebé total immobilitat de la Llosa del Cavall (84,15 %, tot just una centèsima menys), mentre que Sant Ponç repeteix com a excepció positiva en pujar un 0,06 %. Per contra, el focus de preocupació continua a Riudecanyes, que baixa un altre 0,46 % i es queda en 36,84 %, consolidant-se com el punt feble de la xarxa, juntament amb l'estancament crònic de Siurana.

En termes globals, aquests descensos tan moderats en ple episodi de calor són una notícia extraordinària i certifiquen que el “coixí hídric” acumulat a la primavera continua funcionant com a garantia davant els escenaris més exigents.

Recuperació total després de la sequera: un sistema preparat per a qualsevol repte

Aquestes dades no només reflecteixen una bona situació conjuntural, sinó que confirmen la recuperació total del sistema respecte a la sequera dels anys anteriors. El panorama és radicalment diferent del dels estius passats, on els titulars se centraven en restriccions i emergència. Avui, la conca interna catalana està preparada per afrontar qualsevol situació hidrològica adversa, cosa que la situa al capdavant en la gestió hídrica estatal.

Això sí, l'arribada de l'onada de calor fa imprescindible mantenir la prudència i la vigilància sobre els punts més vulnerables. L'experiència recent demostra que, amb planificació i responsabilitat, els embassaments catalans poden resistir fins i tot les embranzides més intenses de l'estiu, amb prou marge per garantir el consum, l'agricultura i la salut dels ecosistemes.