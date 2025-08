Avís urgent del Meteocat per la calor: Més de 40 graus, zones més afectades

L'estabilitat estiuenca s'assenta amb força a Catalunya i, tot i que molts gaudeixen d'aquests dies de sol i platja, aquesta vegada la calor s'anuncia amb una intensitat especial. Les pròximes jornades estaran marcades per condicions excepcionals que requeriran especial atenció. El Meteocat ja ha emès un avís urgent pel que podria convertir-se en un dels episodis més significatius d'aquest estiu.

Temperatures extremes a partir de dimarts

El mapa publicat pel Meteocat no deixa lloc a dubtes: a partir de dimarts, Catalunya viurà un ascens notable de temperatures, especialment a la regió de Ponent. Les comarques occidentals i algunes àrees de l'interior seran les més afectades per aquest augment tèrmic, amb registres que arribaran i fins i tot superaran els 40 graus.

Zones com Lleida, Balaguer i Tàrrega experimentaran màximes extremes, cosa que podria posar en escac sectors sensibles com l'agricultura i augmentar considerablement el risc d'incendis forestals. Aquestes temperatures s'estendran cap a l'interior central, afectant localitats com Manresa i Vic, tot i que amb una mica menys d'intensitat que a Ponent.

| Canva

Nits tropicals i costaneres

El litoral central i sud tampoc no escaparà d'aquesta calor extrema, especialment durant les nits. Es preveuen les anomenades nits tropicals, que es caracteritzen per temperatures mínimes que no baixen dels 20 graus. Això podria generar incomoditat generalitzada i dificultats per agafar el son, afectant directament el benestar dels habitants de ciutats com Barcelona, Tarragona o Sitges.

Aquest fenomen és habitual a la Mediterrània en plena temporada estival, però en aquest episodi en particular s'accentuarà a causa de l'elevada temperatura del mar, que funciona com una massa de calor constant durant la nit.

Fins quan durarà aquesta onada de calor?

Segons les prediccions del Meteocat, la situació crítica es mantindrà com a mínim fins dijous, amb lleugeres variacions en funció de la comarca. Tanmateix, la intensitat màxima es produirà entre dimarts i dimecres, dies en què es recomana extremar les precaucions.

És important recordar que aquest tipus de calor extrema no només afecta el medi ambient, sinó també la salut humana. Els grups més vulnerables, com persones grans, infants petits i persones amb malalties cròniques, hauran d'estar especialment atents.

Consells pràctics davant la calor intensa

Davant la situació excepcional anunciada per Meteocat, es recomana evitar exposar-se al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se hidratat constantment i utilitzar roba lleugera i transpirable. És fonamental prestar atenció a símptomes com mal de cap, marejos o debilitat, que poden indicar un cop de calor.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

A més, a causa de l'alt risc d'incendis forestals associat a aquestes condicions, les autoritats recorden la importància d'extremar les precaucions en zones naturals i evitar qualsevol acció que pugui provocar espurnes o foc.

La calor extrema arriba amb força a Catalunya, i estar ben informat serà clau per afrontar aquest episodi amb seguretat i precaució.