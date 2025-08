Ni pel·lícules ni sèries: L'espai més vist a TV3 aquest cap de setmana

per Duna Costa

Aquest cap de setmana el protagonista no va ser una sèrie, ni una pel·lícula, sinó un informatiu. En ple agost, quan la ficció sol arrasar, ni tan sols els títols més potents del canal van assolir les seves xifres. El hit d'aquests dies revela el que l'audiència catalana demana sota el sol estiuenc.

El fenomen del cap de setmana

Durant el dissabte 2 d'agost, el Telenotícies Cap de Setmana, en la seva edició vespertina, va congregar 349.000 espectadors i va obtenir una quota del 28,2 % a Catalunya. D'aquesta manera, es va convertir en el programa més vist a TV3 aquell dia. Alhora, l'edició del Telenotícies del migdia va assolir 303.000 espectadors amb un share del 28,4 %.

Ni tan sols els telefilms d'accés fàcil van aconseguir superar un 15 % de share. Una altra dada és que, segons les dades d'audiència diària, TV3 va ser la cadena autonòmica líder amb un 13,2 % de quota. Això va passar tot i que les opcions més vistes a Espanya provenien de canals nacionals com Antena 3 o Telecinco. La consistència informativa de TV3 va saber resistir fins i tot amb una graella estiuenca lleugera.

| Canva Pro, TV3, XCatalunya

Com el telenotícies va arribar a dominar el cap de setmana

Les dades reflecteixen “la manca general de públic per les vacances”, però també que “els Telenotícies han regnat, un cop més, a l'oferta més vista”. El context estiuenc accentua el paper de la informació, especialment amb noves veus al capdavant de l'informatiu. Des del maig passat, Raquel Sans va assumir l'edició vespertina de cap de setmana. El tàndem format per Júlia López i Joan Raventós en l'edició del migdia també va mostrar una química sòlida i semblava connectar bé amb qui busca actualitat aquell cap de setmana.

La comissària Agus Delgado, una experta en tendències televisives, va publicar a LinkedIn que aquestes dades “demostren la confiança del públic en formats informatius sòlids i renovats”. També va destacar l'efecte tranquil·litzador d'un informatiu amb ritme.

La ficció d'estiu decep

La coproducció de TV3, Hotel Voramar, va marcar fins a un 20,3 % de share el divendres en horari de màxima audiència. Tot i això, la resta del cap de setmana no va aconseguir superar ni el 15 % en les seves emissions més destacades. Pel·lícules com El patriota de Mel Gibson només van arribar al 12,4 % de share a la sobretaula de dissabte, amb 143.000 espectadors. Aquest contrast revela que les produccions de ficció aporten imatge, però no sempre aconsegueixen enganxar quan la competència de l'estiu i l'oferta d'exteriors s'intensifiquen.

| Canva Pro, TV3, XCatalunya

L'aposta informativa

En un estiu marcat per menys consum televisiu, TV3 va encertar gràcies a una fórmula previsible però eficaç. Amb uns informatius enfortits per renovacions recents i mantenint rigor visual i narratiu, van saber recuperar protagonisme fins i tot davant el boom estiuenc de continguts relaxats. El lideratge obtingut pels Telenotícies Cap de Setmana suggereix que el públic premia estabilitat i credibilitat.

Mentre la ficció d'estiu competeix contra l'oci a l'aire lliure o les retransmissions externes, els informatius ben presentats segueixen marcant la diferència. La pròxima temporada podrà confirmar si aquest pols informatiu continuarà dominant. Tot i que el cinema i les sèries van registrar dades severes, cap producció va superar l'impacte del telenotícies. Les noves presentadores i una graella informativa cohesionada han demostrat ser l'atractiu més gran del canal en aquest estiu televisiu.