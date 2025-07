Els embassaments catalans recuperen la seva dinàmica convencional: última hora de la seva capacitat

per Iker Silvosa

Després d'un cap de setmana atípic en ple estiu, marcat per l'arribada de pluges que van permetre augmentar lleugerament la capacitat de la majoria dels embassaments de la conca interna catalana, la jornada d'avui, dilluns 28 de juliol, ha retornat el sistema hídric català al seu comportament més convencional. La capacitat total dels embassaments se situa al 77,52%, la qual cosa suposa un descens de tan sols 0,06 punts percentuals respecte a la xifra d'ahir.

Aquesta dada marca la fi de la ratxa positiva dels tres dies anteriors, durant els quals l'aigua embassada havia experimentat un augment gràcies a les precipitacions caigudes a gran part del territori. El descens és mínim, però suficient per recordar que, malgrat els respiralls puntuals que ofereix la meteorologia, l'estiu continua sent sinònim de pressió sobre el sistema hídric.

La combinació d'altes temperatures, elevada evaporació i l'increment del consum agrícola i domèstic fa que el balanç global tendeixi de nou a la baixa, recuperant la pauta que ha estat la norma els darrers anys. Aquesta estabilitat en el descens, això sí, es produeix en un context molt diferent del l'estiu passat, amb uns nivells de reserva molt superiors i una gestió molt més anticipada dels episodis extrems.

Continua sobrant aigua al Foix

Analitzant l'evolució embassament per embassament, s'aprecia un comportament homogeni a la majoria de pantans. La Baells manté la seva posició de lideratge i estabilitat, situant-se al 90,32%, mentre que Sant Ponç resisteix al 88,28%, confirmant el seu paper com un dels grans "coixins" hídrics de la conca interna.

Foix protagonitza una de les dades més curioses del dia, ja que després de la maniobra de buidatge i l'ompliment ràpid produït per les pluges, es manté lleugerament per sobre del 100% (100,48%). Aquest embassament, petit en capacitat però clau pel seu impacte mediàtic, ha evidenciat les darreres setmanes la importància d'anticipar i gestionar bé tant els episodis de sequera com els de crescuda.

D'altra banda, embassaments com Sau (64,48%), la Llosa del Cavall (84,01%) i Susqueda (83,32%) baixen lleument, però es mantenen en xifres molt positives per a un final de juliol. Darnius Boadella (68,05%) segueix en la mateixa línia, mentre que les pujades puntuals del cap de setmana han donat pas a una nova fase d'estancament o descens suau. Aquest panorama reforça la idea que, tot i que la recuperació després de les pluges ha estat benvinguda, el sistema hídric català continua regulant-se sota la lògica estacional pròpia de la Mediterrània.

La nota negativa la posen, una vegada més, Siurana i Riudecanyes. Tots dos embassaments, situats a les zones més vulnerables del Priorat i el Baix Camp, han continuat perdent volum malgrat les precipitacions recents. Siurana baixa fins al 24,44% i Riudecanyes a un preocupant 40,72%. El seu comportament continua marcant la diferència respecte a la resta de la xarxa i subratlla la urgència de mantenir l'atenció i la planificació de mesures de suport específiques per al regadiu i el subministrament local en aquestes zones.