Atenció, tornen les pluges intenses a Catalunya avui: Tots els detalls

L'estiu a Catalunya avança amb la seva habitual barreja de jornades assolellades i episodis d'inestabilitat que mantenen l'expectació entre qui planifica les seves activitats a l'aire lliure. En un context on les variacions meteorològiques marquen el ritme de la vida diària, la previsió per avui introdueix un nou matís en el panorama climàtic del territori.

El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'actualitzar el seu avís de situació de perill, reflectint la dinàmica canviant que caracteritza l'atmosfera durant els mesos d'estiu. Però, què podem esperar realment en les pròximes hores?

Dinàmica atmosfèrica i distribució de les pluges a Catalunya

L'anàlisi detallada dels mapes de perill meteorològic emesos aquest matí indica una jornada marcada per la presència de precipitació intermitent i dispersa, especialment significativa en diverses comarques del litoral i prelitoral central. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques en alerta groga per possible intensitat de les pluges inclouen Barcelonès, Baix Llobregat, Tarragonès, Baix Penedès, Solsonès, Berguedà, Osona i Lluçanès.

En aquestes zones, l'acumulació de precipitació podria superar localment els 20 mm en només 30 minuts, llindar que justifica l'activació del nivell 1 de perill sobre 6 possibles.

Les precipitacions previstes no seran homogènies a tot el territori. El litoral central i alguns sectors del prelitoral concentraran la major part dels episodis de pluja intensa, amb especial atenció durant la matinada i de nou cap al vespre. De fet, els models meteorològics apunten a una distribució local del fenomen, és a dir, limitada a certes àrees dins de les comarques assenyalades i no generalitzada a tota la regió.

A l'interior del quadrant nord-est, els ruixats podrien aparèixer a partir del migdia, tot i que en general s'espera que la intensitat sigui més baixa i la durada més curta que a la franja litoral. Al final del dia, serà el Camp de Tarragona qui podria rebre noves precipitacions, seguint l'avanç de la inestabilitat cap al sud.

Previsió horària i evolució de l'alerta

L'alerta meteorològica cobreix el període comprès entre les 20h d'avui i les 8h de demà dimecres, tot i que el pronòstic suggereix que la probabilitat més gran de pluges intenses es concentra en la franja horària nocturna i primeres hores del dia. Durant el matí i el migdia, la situació tendirà a ser més estable, amb pluges febles i ocasionals al litoral i a la Val d'Aran. No obstant això, a partir de mitja tarda i especialment en les hores centrals de la nit, és quan el litoral i prelitoral central podrien registrar els episodis més destacats.

A mesura que avanci la jornada, l'alerta es restringirà progressivament al litoral, en particular a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i Baix Penedès, on es manté l'avís per possible acumulació de pluges intenses en curts períodes de temps.