Terror processista amb una nova enquesta que confirma l’èxit d’Aliança Catalana

No passarà, però és una dada a tenir en compte. Sílvia Orriols i l'entorn d'Aliança Catalana han deixat clar en més d'una ocasió que no es presentaran a les eleccions de l'Estat espanyol. El partit independentista entén la política en clau catalana i no repetirà la fórmula de la CUP. Els antisistema decidiren concórrer a les eleccions al Congrés dels Diputats, per obtenir 2 parlamentaris innecessaris.

Albert Botran i Mireia Vehí tingueren l'oportunitat de conèixer la vida madrilenya de primera mà. Ja ho havien fet abans cèlebres autonomistes catalans com Josep Antoni Duran Lleida, Joan Tardà i Gabriel Rufián. "A Madrid no es ve a fer amics", va dir recentment Míriam Nogueras. Una cosa que a Aliança Catalana tenen clar. La política catalana es fa des de Catalunya.

Precisament, són dos els diputats que obtindria el partit nacionalista si concorregués als comicis. Així es desprèn d'una enquesta publicada per El Español i elaborada per SocialMétrica.

| Parlament de Catalunya

El PSOE cau per primera vegada dels 100 diputats i en tindria 99 butaques. El PP mantindria la seva escalada malgrat els últims escàndols de corrupció entorn de Cristóbal Montoro. Els populars aconseguirien 154 diputats. VOX 54. Sumar 8 i Podemos 3.

ERC, EH Bildu i Junts 7. El PNV 5. BNG 3 i altres partits regionalistes com Coalición Canaria, Teruel Existe o altres que es puguin presentar, tindrien 2 diputats més per completar els 350 escons.

Cau l'esquerra

Les conclusions són molt clares. Amb el descens del PSOE, de Sumar i de Podemos, la patacada dels socialdemòcrates i comunistes és clara. Per contra, la dreta liberal del PP i l'extrema dreta de VOX escalen posicions i, sumats, aconseguirien una majoria absoluta rècord a Espanya. Amb escreix, superarien els 182 de José María Aznar de l'any 2000.

| Parlament de Catalunya

Lectura a Catalunya

A Catalunya la lectura es fa en clau socialprocessista. Els partits autonomistes i processistes han mostrat la seva preocupació per l'auge del partit de Sílvia Orriols i debaten entre fer nous cordons sanitaris. Uns cordons sanitaris que, fins ara, han resultat infructuosos.

Recentment, el CEO publicà una enquesta en què explicàvem l'auge d'Aliança Catalana si se celebressin avui eleccions al Parlament. En aquest sentit, vam dir que el partit de Sílvia Orriols obtindria més de 10 diputats, deixant enrere els 2 actuals.